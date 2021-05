Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg syns det er hårreisende, og på en måte kan man se på det som en hån mot befolkningen og de restriksjonene som er i samfunnet, mener André Anundsen fra Porsgrunn.

André Anundsen tror det blir vanskelig å overholde smittevern, og ser på denne øvelsen som en hån mot befolkningen og restriksjonene som er i samfunnet. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Han er en av heimevernssoldatene NRK har snakket med som er svært kritiske til denne øvelsen. Også i fjor høst ble HV-øvelsene på Heistadmoen kritisert av soldater som var til stede.

Samtidig lever folk i Grenland fortsatt med et høyt smittetrykk. Koronarestriksjoner med munnbind og maks fem personer samlet gjelder fram til 3 juni.

Anundsen tror det blir vanskelig å overholde smittevernet under øvelsen.

– Hvis man nå øker sannsynligheten for smitte og det blir økt smitte, øker sannsynligheten for forlengelse av tiltak, sier Anundsen.

– Trygge

Denne heimevernsavdelingen som nå skal øve dekker Buskerud og Telemark, og det er ventet en stor kontingent fra de seks kommunene i Grenland og Midt-Telemark.

Ifølge distriktssjef for HV 03, Morten Sundal, er heimevernet en beredskapsorganisasjon som også skal virke under en pandemi. Etter en god stund uten trening er han sikker på at det vil gå bra.

Det er ingen krav om koronatest, men distriktssjef for HV 03, Morten Sundal, er likevel trygg på at øvelsene gjennomføres på en trygg måte. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

– Vi er trygge på at vi evner å gjennomføre treningene på en trygg måte for alle soldatene, sier han.

Likevel er det ikke krav om koronatest eller hurtigtest, men alle soldatene blir intervjuet før øvelsen.

– Vi tar ingen former for koronatester, for det krever for mye av helsevesenet, sier Sundal.

– Kan være skjult smitte

Både statsforvalteren og kommunelegene er rådført om øvelsen. Begge er enige om at det er en betydelig smitterisiko ved å gjennomføre denne øvelsen hvor det samles deltakere fra Buskerud og Telemark, som i det siste har hatt det høyeste smittetrykket.

Kommuneoverlege Jan-Arne Hunnestad i Porsgrunn er kritisk til øvelsen i Kongsberg. Foto: Håkon Lie

– Det kan fortsatt være mye skjult smitte blant deltakerne på øvelsen, sier kommuneoverlege Jan-Arne Hunnestad i Porsgrunn.

De neste to ukene skal nemlig mer enn 500 HV-soldater møtes på Heistadmoen utenfor Kongsberg. På det meste vil 450 mennesker være samlet samtidig. Soldatene vil i tillegg bo på kaserner med seksmannsrom.