Havnen i Sandefjord kan være stengt i flere dager: – Ikke bra

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Tusenvis av reisende er rammet av fergetrøbbel i Vestfold etter at Sandefjord havn ble stengt og avganger flyttet til Larvik.

Kystverket har mottatt en ny analyse fra Sandefjord kommune angående sikkerheten ved havnen, men det vil ta flere dager å gjennomgå den.

Color Line har uttrykt misnøye med situasjonen, og har satt opp nye rundturer fra Larvik i mellomtiden.

Sandefjord kommune mener at situasjonen er beklagelig og vil undersøke hvor det gikk galt.

Hvis den nye analysen blir godkjent, kan havnen potensielt åpnes igjen neste uke. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Flere tusen reisende er rammet av fergetrøbbelet i Vestfold. Nå sier Kystverket at det kan ta flere dager før Sandefjord havn åpnes igjen.

– Vi har fått tilsendt en ny analyse og den skal vi begynne å se på snart vi kan, men det er et grundig arbeid som må gjøres.

Det sier Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket.

Fredag kveld kontaktet Color Line alle reisende om at avganger til Strømstad er flyttet fra Sandefjord til Larvik.

Gjennomgår ny analyse

Kystverket har vært i kontakt med Sandefjord kommune angående havnen i lang tid, forklarer Dimmen.

– Vi har prøvd å forklare hvorfor vi ikke kan godkjenne det arbeidet de hittil har levert, sier han.

Arve Dimmen i Kystverket. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Nå har kommunen sendt inn en ny analyse av sikringsrisikoen ved havnen, men Dimmen forteller at det vil ta flere arbeidsdager før Kystvakten får gjennomgått den og kommet med et nytt svar.

– Hvis analysen er tilstrekkelig og den blir godkjent, vil havnen kunne åpnes igjen ganske raskt i neste uke.

– Hva mangler før dere kan gi godkjenning?

– Jeg kan ikke si noe om innholdet i selve analysen av sikringsrisikoen, sier Dimmen og viser til at analysen er unntatt offentlighet.

En folketom havn i Sandefjord etter at fergeferdselen ble flyttet til Larvik fredag kveld. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Lange køer

Rundt 4000 reisende er rammet av havnebytte. Lørdag var det forsinkelser i avgangen fra Larvik.

Det sto lange køer ved havnen. Color Line-passasjerer måtte tålmodig vente på å komme seg inn på fergen.

Martin Reiersen – Det har gått treigt både i trafikken og i avviklingen inn på fergen. Skulle ikke tro at det tok lenger tid på en plass med større kapasitet enn det de har i Sandefjord.

Ludvig, Gabriel og Marius – Vi må vente lenge. Det er kjedelig, sier guttene. – Det er ikke gøy at avgangen ble flyttet. Både lengre å kjøre og mer kaos, sier Marius Frydenlund Nilsen.

Salgs- og markedssjef Nina Moland Andersen i Color Line kunne lørdag ettermiddag opplyse om at de har satt opp nye rundturer fra Larvik søndag 23. juni.

Larvik – Strømstad: Avgang kl. 10.00, ankomst kl. 13.00

Larvik – Strømstad: Avgang kl. 18.45, ankomst kl. 21.15

Strømstad – Larvik: Avgang kl. 15.00, ankomst kl. 17.45

Strømstad – Larvik: Avgang kl. 22.00, ankomst kl. 00.30

– Plunder og heft

Color Line er ikke fornøyd med situasjonen som har oppstått.

Erik Brynhildsbakken konserndirektør i kommunikasjon og samfunnskontakt, forteller om plunder og heft for ansatte og passasjerer.

– Det er ikke bra om dette tar lang tid å få ryddet opp i. Color Hybrid er spesialtilpasset havnen i Sandefjord, så vi håper den kan komme tilbake dit så fort som mulig.

Color Hybrid ankommer havnen i Larvik lørdag formiddag, klar til å frakte passasjerene til Strømstad. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Brynhildsbakken roser Color Line-ansatte for å håndtere situasjonen på en rask og god måte.

– Vi har fokus på våre passasjerer og ikke på hva som har blitt gjort eller ikke gjort i Sandefjord kommune, sier han.

– Vi må lære av dette

Ordfører i Sandefjord kommune, Bjørn Ole Gleditsch (H), sier at kommunen er lei seg for at situasjonen skaper utfordringer for ansatte og passasjerer.

Nå vil de finne ut hvor det har gått galt, sier han.

– Hvordan kunne dette skje?

– Det skal ikke jeg si helt sikkert, men kommunen sendte inn en søknad for fire måneder siden og har vært i dialog med Kystverket siden da. Så har vi ikke klart å komme i mål innenfor de fristene som er satt, sier ordføreren.

Sandefjord-ordfører, Bjørn Ole Gleditsch, ved den stengte havnen i Sandefjord. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Gleditsch vil foreløpig ikke ta selvkritikk på vegne av kommunen.

– Det jo beklagelig, men vi må lære av hva som har gjort at man ikke har kommet i mål i denne omgang.

Han roser Color Line for å ha funnet et alternativ i Larvik.

– Forhåpentligvis er vi tilbake til normalen om noen få dager.