Har søkt etter savnet kvinne i hele natt

Det har pågått en redningsaksjon etter en savnet kvinne på Finse i hele natt.

Kvinnen, som er fra Re, tok toget fra Bergen lørdag og er ikke kommet hjem. Politiet sa tirsdag at de er bekymret for at det har tilstøtt henne noe.

Onsdag morgen sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende at det ikke pågår søk nå, men at det ble søkt med blant annet politihelikopter hele tirsdag kveld og natt til onsdag.

– Det er litt sånn nålen i høystakken. Informasjon tyder på at hun har gått av på Finse, men vi har ikke noe konkret å gå etter. Det er søkt også med varmesøkende kamera, uten funn.

Ifølge avisa skal ikke turen fremstå som planlagt og de vil vurdere om de skal hente politihelikopteret fra Østlandet.

Ifølge Dahl-Michelsen er tre polititjenestepersoner, politihund, to droner fra Norsk Folkehjelp, mannskaper fra brannvesenet og flere hundeekvipasjer fra Norske redningshunder til stede på Finse.