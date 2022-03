Har lese- og skrivevansker, men får kun nynorsk i opplæringsplanen sin

Flere som har lese- og skrivevansker får tilrettelagt utdanning. Men selv om de har problemer med å forstå nynorsk, får de ikke velge målform i opplæringsplanen.

– Jeg forstår at det er et krav om nynorsk i det offentlige, men det er helt urimelig at denne gruppen skal oppfylle kravet.

Det sier Ingunn Rogstad, daglig leder i arbeid- og inkluderingsbedriften Via Færder.

Bedriften har tilpasset fagopplæring i flere yrker. Underveis i utdanningsløpet skal kandidatene dokumentere sin kompetanse i opplæringsplanen.

Flere av dem finnes kun på nynorsk.

Ingunn Rogstad, daglig leder i Via Færder. Foto: Aina Indreiten / NRK

– Vi følger de nasjonale opplæringsplanene og noen av dem er på nynorsk. Det er en radikal form for nynorsk som gjør det ekstra vanskelig for våre kandidater, sier Rogstad.

Hun viser til ord som førebu, handsaming og tryggleikskrav.

– Når du har dysleksi, blir det ekstra krevende når du i tillegg må bruke en målform du ikke er vant til.

Forstår ikke ordene

En av de som har reagert, er Ida Bergh Larsen. Hun får opplæring i industrisøm, men får problemer når hun skal dokumentere sine kompetansemål.

– Det er mange vanskelig ord jeg ikke forstår. Det er teit å måtte spørre når det kunne vært på bokmål, sier hun.

Marit Jørstad, veileder hos Via Færder. Foto: Aina Indreiten / NRK

Marit Jørstad er veileder hos Via Færder. De har flere lærekandidater og ansatte i tilrettelagt arbeid med lese- og skrivevansker.

– Ellers i samfunnet får vi velge målform når vi er i kontakt med det offentlige. Det burde også gjelde i en opplæringssituasjon.

Jørstad påpeker at tilrettelegging også handler om språk.

– Det er urettferdig at denne gruppen ikke får velge målform. Vi må bruke mye tid på å oversette nynorsk for dem. Det burde være unødvendig.

FAGOPPLÆRING: Via Færder har tilpasset fagopplæring i flere fag. De har eget verksted for trevare- og bygginnredningsfaget. Foto: Aina Indreiten / NRK

Vil vurdere begge målformer

Via Færder har tatt kontakt med Utdanningsdirektoratet og bedt om en endring, men opplevde liten forståelse.

– De sa de skulle vurdere det, men det burde være mulig å forstå at alle bør få dette i det målføret de bruker til daglig, sier Rogstad.

Ifølge Ole Christian Norum, seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet, er det foreløpig ikke aktuelt.

– Vi har fått en del innspill om at det vil være nyttig å ha læreplanene på begge språk. Foreløpig har vi valgt å oversette læreplaner som brukes av mange.

Læreplanene er fastsatt på enten bokmål eller nynorsk, men ifølge Norum vurderer de om flere av læreplanene skal tilbys på begge målformer.

– Vi vil fortsatt følge med på henvendelser og vurdere om vi skal oversette flere læreplaner.

Det er et svar Via Færder ikke er fornøyd med.

– Vi er ikke imot nynorsk, men må ha tilrettelegging på alle plan. Utdanningsdirektoratet bør tenke på å gjøre kompetanseutvikling enklest mulig, sier Rogstad.