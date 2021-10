Har hørt rop om hjelp

Politiet er ved Raskenlund i Porsgrunn etter at flere har hørt rop om hjelp. Politiet leter i et bratt område mellom Herøyavegen og Raskenlundvegen, der de tror ropene kommer fra. Brannvesenet skal hjelpe til med å undersøke området med en drone. Politiet melder klokka 10.20 at turgåere har oppfattet at noen ropte etter en hund. Derfor ber politiet folk varsle dem hvis de har vært i området rundt klokka 09.00-09.10 og har hørt rop eller ropt selv.