– En skikkelig suppe.

Det sier Steinar Ulrichsen som er leder for Norsk Redaktørforenings lokallag i Vestfold, Telemark og Buskerud.

– Det er svært uheldig at en redaktør står oppført på en valgliste. Jeg håper for redaktørrollens del at han ikke blir valgt inn i kommunestyret.

Etter at NRK onsdag publiserte sak om at Flåthe overtar som konstituert redaktør og daglig leder, gikk det bare noen timer før han gjennom et leserinnlegg ga beskjed om at han hadde meldt seg ut av Rødt.

Skylder på NRK

Tidligere i uka sa Flåthe at medlemskapet ville bli stående inntil han vet hvor lenge han skal fungere som redaktør.

– Hva ligger bak at du bare noen timer etter at NRK publiserte saken valgte å melde deg ut av partiet?

– Den forklaringen er enkel. NRK har gjort en god og pragmatisk løsning til et digert prinsipielt problem, uten å forstå de rammene som gjelder for små bygdeaviser i en utsatt posisjon. For å unngå å skade Drangedalsposten fant jeg det helt rimelig å melde meg ut.

Les hele Flåthes svar lenger ned i saken.

Generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening er tydelig på at det ikke er noen forskjell på eksempelvis en lokalavis og et riksdekkende mediehus.

– Når det gjelder presseetiske forhold og innholdet i Vær varsom-plakaten, må de samme hensynene ivaretas enten det er snakk om NRK eller Drangedalsposten.

Styreleder Eirik Haugen i Drangedalsposten sier han ikke har noen problemer med å se de sidene Steinar Ulrichsen peker på.

– Vi har også vært helt åpne og fortalt leserne våre om dette fra første stund. Dette er en midlertidig løsning for å løse en spesiell situasjon, sier Haugen.

Han sier at Flåthe kun skal fungere i stillingen noen uker.

Skrev vindkraftsak med ensidig kildevalg

Valgloven er tydelig på at selv om Flåthe har meldt seg ut av Rødt, blir han stående på partiets liste ved kommunevalget.

Overfor NRK har Per Flåthe vært tydelig på at han som redaktør ikke ville skrive politiske saker og være veldig bevisst på dobbeltrollen.

Mandag publiserte imidlertid Drangedalsposten en sak fra et vindkraftmøte i regi av Motvind Norge.

Saken som er skrevet av blant andre Flåthe, hadde utelukkende kilder som er negative til vindkraft på land. Det samme synet har partiet Rødt.

– Som styreleder blander jeg meg ikke opp i de redaksjonelle avgjørelsene som sjefredaktøren i Drangedalsposten tar, sier Haugen, og tilføyer at han har tillit til Flåthes vurderinger.

Les hele Per Flåthes svar her Ekspander/minimer faktaboks – Opplever du at du ivaretok VVPs punkt 3.2 hvor det heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder»? SVAR: Ja, jeg opplever at den siden er ivaretatt. Drangedalspostens sak fra møtet var et kort, men fortløpende inntrykk fra arrangementet. – Da du skrev den nevnte saken, var du medlem av Rødt. Sett i ettertid, burde du hatt med kilder som kunne balansere artikkelens ensidige fokus på at vindkraft på land er negativt, noe som også er i tråd med Rødts politikk? SVAR: Ja, det var jeg. Det hadde ingen bæring på referatsaken. I stedet har Kjell Peder Haugene en bred og innsiktsfull sak i dagens avis (papir). Denne vil også komme på nett. For orden skyld, der har jeg byline på to bilder. – Burde du som Rødt-medlem i det hele tatt skrevet denne saken? SVAR: Ja, det var ingen andre som kunne direkteformidle. NETTOPP derfor var de to andre til stede. – Hva ligger bak at du bare noen timer etter at NRK publiserte saken valgte å melde deg ut av partiet? SVAR: Den forklaringen er enkel. NRK har gjort en god og pragmatisk løsning til et digert prinsipielt problem, uten å forstå de rammene som gjelder for små bygdeaviser i en utsatt posisjon. For å unngå å skade Drangedalsposten fant jeg det helt rimelig å melde meg ut.

I Vær varsom-plakaten står det at mediene skal være kritiske i valg av kilder og at det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder

– Jeg opplever at den siden er ivaretatt. Drangedalspostens sak fra møtet var et kort, men fortløpende inntrykk fra arrangementet, mener Per Flåthe.