Handel med Ukraina: – Alle er berørt

– Heldigvis har vi fått noen båter, sier Christoffer Karlsen ved Nordmar båt i Bamble.

De hadde bestilt 90, men mangler 40 båter av merket BRIG som produseres i Ukraina. Nå har krigen ført til produksjons- og importstopp, og få båter igjen på det norske markedet.

– I et par uker til kan det hende du finner noen, men så må du nok gå over på andre merker snart, sier Karlsen.

– Indre uro

I 25 år har bedriften han er medeier i, fått levert båtdeler fra Kharkiv i Ukraina. Nå frykter de at det er slutt.

Samarbeidspartnerne de har blitt så godt kjent med, har måttet flykte. Deres tanker går til dem nå.

– Det er en sånn indre uro om kveldene og når det blir litt stille. Det er litt vanskelig å forklare egentlig, sier Karlsen som er trist over situasjonen.

Han har hatt jevnlig kontakt med bedriften de samarbeider med i Ukraina.

Mange berørte

Krigen i Ukraina får nå konsekvenser for mange norske bedrifter og forbrukere.

Ifølge Norsk-ukrainsk handelskammer er det hovedsakelig eksport av fisk, ferrosilisium og industrimaskiner som ploger, til Ukraina. Til Norge importerer vi blant annet klær, tekstiler, båter, ferdighus og trevarer, samt noen matvarer.

– Alle er nå berørt. IT er de eneste som fortsatt har noe produksjon oppe. De ønsker å forsette å jobbe og kan gjøre det på hjemmekontor, sier leder for handelskammeret, Kjartan Tveitnes.

Det er kun understellet til båtene som kommer fra Ukraina. Resten monteres i Bamble i Telemark. Foto: Veronica Westhrin / NRK

I Bamble puster de lettet ut hver gang de får en e-post om at det går bra med deres samarbeidspartnere.

– Jeg skjønner at det første de tenker på, ikke er å sende e-post til oss. Men vi blir veldig glad når de gjør det, forklarer Karlsen.

Nå er frykten hvor lenge situasjonen vil vare – og at en rakett skal treffe fabrikken slik at det langvarige samarbeidsforholdet må ta slutt. De har allerede begynt å forberede seg på det.

NHO opplever økt pågang

NHO opplever nå økt pågang fra berørte medlemmer. Viseadministrerende direktør Anniken Hauglie sier at den russiske aggresjonen er helt forferdelig, og at de lojalt følger opp sanksjonene.

Viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie, opplever at mange norske bedrifter er berørt av krigen. Foto: Moment Studio / Moment Studio

– Vi håper jo nå at myndighetene også raskt innlemmer sanksjonene i norsk lovverk slik at næringslivet vet hva vi har å forholde oss til. Ingen av oss ønsker å gjøre noe feil i den situasjonen vi er i nå, sier hun.

Hauglie merker også at bedriftene nå står ovenfor andre utfordringer.

– Det går også på det rent personalpolitiske. Hvordan ivareta de ansatte. Det er mange ulike utfordringer. Stadig flere tar kontakt. Og vi er jo også opptatt av hvordan dette kan påvirke bedriftene også i Norge etter hvert som denne konflikten tiltar og forlenges.

Mange norske bedrifter er usikre på hva de skal gjøre i den vanskelige situasjonen, men også norske forbrukere vil merke det.

– Vi må også forberede oss på at dette vil kunne få konsekvenser for oss. Både bedrifter, oss forbrukere og oss som land etter hvert som denne konflikten fortsetter og tiltar i styrke, sier Hauglie og viser til at prisene på en del varegrupper øker.

– Håper det går bra med alle

I tillegg kommer de varene de aldri får. Og som aldri kommer frem.

Norge eksporterte sjømat for 2,2 milliarder norske kroner til Ukraina i 2021, noe som utgjør 1,8 prosent av den totale eksportverdien av norsk sjømat. Nå er det full stopp for fisk inn til Ukraina.

Og hadde du tenkt deg en båt av merket BRIG til sommeren, kan du nok forberede deg på å vente lenge om den ikke allerede er bestilt.

– Vi håper det går bra med alle de vi kjenner, også håper vi at dette kan komme i gang på et eller annet tidspunkt. Men jeg er usikker, jeg altså, sier Karlsen som frykter fabrikken skal bli ødelagt og at det vil gå mange år før han igjen kan få levert båtene som har blitt så populære i Norge.