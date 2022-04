– Sånn, og så går du bare rett mot kameraet med skikkelig sving i hoftene. Klarer du å gå uten rullatoren, bestefar?

Midt på stuegulvet i Revetal står en 86 år gammel mann i kort rosa tyllkjole. Det er barnebarnet Pernille som instruerer.

De spiller en ny TikTok-video som skal ut til 870.000 følgere verden over.

Med selvsikre bevegelser og hoftesving går stjerna rolig mot kameraet.

82 millioner avspillinger av en video

Selv forstår ikke helt stjerna, Jan Erling Jørgensen, hvordan så mange personer kan se videoene samtidig. Den mest sette videoen har nå 82,1 millioner avspillinger.

Han skjønner heller ikke at flere folk enn Oslos befolkning gidder å følge ham på sosiale medier. Men, han synes det er gøy.

Jan Erling har 870 tusen følgere på TikTok. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

– Det viktigste er at det gleder Pernille så mye, for hun jobber fælt med det her. Men det er jammen moro også, sier Jan Erling.

For ett år siden ante han ikke hva TikTok var, nå er han en hit på plattformen.

Han smelter hjerter verden over

Barnebarnet, Pernille Solheim Andresen, drifter kontoen «grandpabeppa».

Hun forteller at både etablerte filmstjerner i Hollywood og baseball laget New York Mets har kommentert videoene. De har også lenket videre til sine følgere.

Hun tror det er det helt spesielle samholdet mellom bestefar og henne folk elsker.

– Jeg får så mange kommentarer fra folk fra hele verden om at de skulle ønske de hadde en bestefar som «Beppa», sier hun.

Hun og «Beppa» har vært bestevenner siden Pernille ble født.

Det var barnebarnet Pernille Solheim Andresen som startet TikTok kontoen for bestefar. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Jeg får så mange kommentarer fra folk verden over om at de skulle ønske de hadde en bestefar som «Beppa». Pernille Solheim Andresen

En million før påske

Jan Erling ble stjerne så raskt. 14. mars 2021 opprettet Pernille en egen konto for bestefaren. Fra tidligere hadde Pernille en egen TikTok konto med cirka 100.000 følgere. Nå har bestefar langt flere.

I mai 2021 rundet han 10.000 følgere. I februar 2022 rundet han 400.000. Nå i skrivende stund har han 857.000 følgere.

– Målet er en million følgere før påske, forteller Pernille.

Her ser Pernille og Jan Erling på noen av TikTok-videoene de har laget sammen. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Hyllest til kona ble internasjonal hit

Det er særlig en video som har smeltet hjertene til TikTok-følgere verden over.

Det er videoen Jan Erling lagde til ære for kona som døde for 2 år siden. Så langt har flere enn 82 millioner personer sett videoen. Den har mer enn 20 millioner «likes».

Videoen ser du her: