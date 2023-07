– Over halvparten av røykvarslarane vi har kontrollert har ikkje fungert, fortel Karianne Mæhlum i Vestfold Interkommunale Brannvesen.

Så langt i år har dei sjekka over 400 hytter i kommunane Holmestrand, Horten, Tønsberg og Færder.

– Det er skremmande.

– Vi har funne hytter som ikkje har røykvarslarar i det heile, sukkar Mæhlum.

Røykvarslaren åleine halverer risikoen for å døy i brann, ifølgje ei pressemelding frå Vestfold Interkommunale Brannvesen.

MANGE GLØYMER Å TESTE: Røykvarslarane bør testast kvar gong ein kjem til hytta, meiner brannvesenet. Foto: Caroline Utti

Meir slurv på hytta enn heime

Vestfold Interkommunale Brannvesen merkar stor forskjell på kor medvitne folk er på branntryggleiken i vanlege bustader, og på hytta.

Når dei er rundt og kontrollerer finn dei mellom anna pulverapparata frå nittitalet og svært gamle røykvarslarar som ikkje fungerer.

– Det er oppsiktsvekkjande, seier Karianne Mæhlum.

– Kva fryktar du konsekvensane av dette kan bli?

– Eg fryktar jo at det skal omkomme folk i brann. Gjerne når vi dreg på hytta så er vi kanskje ein storfamilie, eller møtest mange venner. Så i verste fall så kan jo mange omkomme i ein hyttebrann, seier ho.

VELDIG BEKYMRA: Karianne Mæhlum i Vestfold Interkommunale Brannvesen fryktar at nokon skal omkomme i hyttebrann på grunn av dårleg brannsikring. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Utstyret må haldast ved like

Feiarsvein Kristian Jul Pedersen opplever stadig å finne feil med brannsløkkingsapparata som folk har plassert ute på hyttene sine.

– Pulverapparatet held i ti år, forklarer Jul Pedersen.

Pulverapparat skal ha service, eller skiftast ut kvart tiande år. I tillegg må ein vende apparatet minst ein gong i året.

Kan gjelde heile landet

Tilsynet med 426 hytter i Vestfold viste at halvparten av hyttene mangla fungerande røykvarslarar.

Det er nesten 450 000 sommarhus og hyttar i Noreg, ifølgje SSB.

Om tala frå Vestfold er representative, kan om lag 225 000 hytter mangle fungerande røykvarslarar.

IKKJE BERRE I VESTFOLD: Johan Marius Ly, avdelingsdirektør brann og redning, Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) trur dei dystre tala kan vere gjeldande for heile landet, ikkje berre i Vestfold. Foto: Dina Storvik / NRK

Det er ikkje nokon grunn til å tru at desse tala er noko betre i resten av landet, enn i Vestfold.

– Eg synest det er urovekkjande. Det er like viktig å tenkje branntryggleik når ein er på ferie, som når ein er heime, seier Johan Marius Ly som er avdelingsdirektør for brann og redning i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

Tilsynet viste også at 6 av 10 hytter ikkje har sløkkjemiddel etter forskrift om brannførebygging.

Farleg feriemodus

Sidan 2016 har det vore 1110 brannar eller branntilløp i norske fritidsbustader. Så langt i år har det vore 90 branntilløp eller brannar.

– Eg trur ikkje folk tenkjer over det at når ein kjem på hytta så bør ein teste røykvarslaren. Eg trur at folk ønskjer å ha det i orden, men at dei gløymer det litt når dei er på ferie, seier Karianne Mæhlum.

GRUNDIG INSPEKSJON: Feiarsvein Kristian Jul Pedersen sjekkar eldstad, pipeløp, røykvarslarar og sløkkjeutstyr når han er på tilsyn. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Feiarsvein Kristian Jul Pedersen tok ein grundig inspeksjon på den to år gamle hytta til Odd Arve Riise på Tjøme denne veka. Der viste alt seg å vere i orden.

– Det er vi veldig klare over. Det er greitt å vite at viss det skulle skje noko, så pip det og vi kan komme oss ut, avsluttar Riise.

SKAL SNUAST KVART ÅR: Feiarsvein Kristian Jul Pedersen forklarer hytteeigar Odd Arve Riise at pulverapparatet skal snuast kvart år og ha service eller skiftast ut kvart tiande år. Foto: Theo Aasland Valen