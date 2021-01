Han har sett mye rart gjennom sine år i politiet.

Bildene fra politikontrollen utenfor Tønsberg denne uka overrasker likevel Henning Ødegaard Johansen. Han er trafikkansvarlig i Sør-Øst politidistrikt.

– Han har jo ikke gjort et forsøk på å skrape engang. Hvordan noen får seg til å kjøre bil med en slik frontrute, er for meg helt uforståelig, sier han til NRK.

Elendig sikt

Mange steder i landet har det vært iskaldt de siste dagene. De fleste fant frem isskrapa eller forvarmet bilen, men ikke sjåføren av bilen som ble stanset i Tønsberg tirsdag.

HÅPLØST: Henning Ødegaard Johansen, trafikkansvarlig i Sør-Øst politidistrikt synes eksempelet fra Andebuveien er grovt. Foto: Robert Hansen / NRK

Sjåføren skal ikke ha gjort annet enn å skru på varmeapparatet før han rullet ut på veien.

Da politiet stoppet bilen, hadde føreren tilnærmet null sikt.

To åpninger i isen nederst på ruta var det mannen i 40-årene nøyde seg med seg for å holde oversikt fremover.

Johansen er rystet.

– Dette gir jo ingen muligheter til å se noe som helst.

Føreren av bilen må betale 8.000 kroner i bot, og får ikke kjøre bil igjen på tre måneder.

– Viktig med et ris bak speilet

Forsikringsselskapene ser også konsekvensene av at folk slurver med å skrape isen av bilruta.

Bjarne Rystad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, mener det er viktig at denne typen kjøring får konsekvenser.

Bjarne Rystad, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Foto: Gjensidige

– Vi har jo erfaring med dette fra tid til annen, og fraråder selvsagt slik kjøring på det sterkeste. Derfor er det også viktig at man har et ris bak speilet når det gjelder forsikringserstatningen, sier han til NRK.

Hvor store økonomiske konsekvenser det får i en eventuell skadesituasjon, vil variere fra sak til sak.

– De viktigste er jo at folk sørger for god sikt. Ikke bare etter at man har kjørt i fem minutter, men umiddelbart fra man setter seg bak rattet, sier Rystad.

Ble nesten påkjørt i kontroll

Det er langt fra første gang biler med isete frontrute blir stanset på norske veier. Eksempelet fra Tønsberg er likevel spesielt, ifølge politiet.

Johansen viser til forskrift om bruk av kjøretøy.

Der står det at fører skal ha tilstrekkelig utsyn til alle sider. Herunder påse at is, snø, dugg, merker eller andre gjenstander ikke hindrer sikten.

I veitrafikkloven heter det også at sjåføren skal opptre varsomt så det ikke oppstår fare.

– Her brytes jo begge disse forskriftene, konstaterer han oppgitt.

Han har selv opplevd å nesten bli påkjørt av en sjåfør med isete frontrute.

– Sjåføren kunne nesten ikke se noe, og holdt på å treffe meg. Det er jo dette det handler om. At man risikerer å kjøre på noen.