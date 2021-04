– Jeg føler at jeg ikke strekker til. For meg ble det umulig å ivareta mine forpliktelser på jobb og hjemme, sier Jelena Parat.

Hun har sagt opp stillingen som fastlege i Siljan kommune. Nå vil hun heller jobbe som vikarlege i nabokommunen, Porsgrunn.

I tillegg til stor arbeidsbelastning som fastlege, er vakter ved legevakta i Skien årsaken til oppsigelsen.

Under pandemien har det vært ukentlige henvendelser om vakter som må dekkes opp på grunn av akutt sykdom, ifølge fastlegen.

– Leger er vant til å jobbe langt over 100 prosent. Pandemien har vist at leger også kan bli syke, og vi må bli flinkere til å ta vare på egen helse.

270 ubemannede vakter

NRK har tidligere omtalt at få fastleger i distriktene fører til færre leger til å dele legevaktene på. Fastlege Bjørg Bakken i Lakselv jobber 100 timer i uka.

Mangelen på fastleger har ført til krise ved den interkommunale legevakta i Skien.

Fram til 1. september sto 270 vakter ubemannet på legevakta.

For å sikre forsvarlig drift, betaler kommunen nå et tillegg på 4500 kroner per vakt til leger som ønsker å ta ekstra vakter.

NØDVENDIG: – Dette er en krisepakke som vi raskt måtte gå i gang med for å sikre forsvarlig drift, sier kommuneoverlege i Skien, Trude Belseth Sanden. Foto: PRIVAT

– Vi er nødt til å ha leger. Hvis vi skal påtvinge dem vakter, ser vi at arbeidsbelastningen blir for høy. Det kan igjen ende i sykemeldinger, sier kommuneoverlege i Skien, Trude Belseth Sanden.

– Dette er en krisepakke som vi raskt måtte gå i gang med for å sikre forsvarlig drift.

Kommunen har også ansatt tre vikarleger for å dekke opp noen av vaktene.

Sitter igjen med hundrelapper

Flere kommuner sliter med å rekruttere og beholde fastleger.

Sanden mener den økonomiske kompensasjonen er viktig for å unngå at flere fastleger sier opp.

Lønn på legevakt er aktivitetsbasert. For en rolig vakt med få pasienter, kan legen sitte igjen med noen få hundrelapper.

FASTLEGEMANGEL: – Det er arbeidsbyrden som fastlege og ved legevakt som er hovedårsaken, sier hovedtillitsvalgt for fastlegene i Telemark, Else Worren Nygård. Foto: PRIVAT

Hovedtillitsvalgt for fastlegene i Telemark, Else Worren Nygård, sier det er bekymringsfullt med få leger som tar mange vakter på legevakta.

– Det er fortsatt veldig sårbart, mener hun.

Vil ikke bli fastlege

Unge leger vil ikke ha arbeidsuker på rundt 55 timer og 1200 listepasienter, viser Nygård til.

– Det er arbeidsbyrden som fastlege og ved legevakt som er hovedårsaken. Det er for stor jobb, sier hun.

Nygård mener at underfinansiering av fastlegeordningen og overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten er årsaken til fastlegemangel i kommunene.

I Skien vil politikerne nå sette av 10 millioner kroner for å sikre rekrutteringen.

– Akkurat nå har ikke kommunen tid til å vente på at den statlige finansieringen kommer. Den nasjonale handlingsplanen i fjor er ikke nok, verken økonomisk eller rask nok til å stabilisere fastlegeordningen, sier Nygård.

Hun referer til at regjeringen i fjor la fram en plan for å styrke allmennlegetjenesten med 1,6 milliarder kroner.

Vil vurdere justeringer

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Bjerke, sier til NRK at det ikke er noen tvil om at det er store utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger mange steder i landet.

Hun tror likevel handlingsplanen vil bidra til en mer stabil fastlegeordning på sikt.

De vil også vurdere om det er nødvendig med endringer når den første årsrapporten legges fram i mai.

– Det tar tid å snu en negativ utvikling, men vi er nødt til å se en forbedring i situasjonen, sier Bjerke.

En ekspertgruppe kartlegger nå belastningen for fastleger med legevakter. Rapporten legges fram til høsten.

– Legevaktområdet er helt klart et felt det er behov for å jobbe videre med. På bakgrunn av rapporten vil vi se på hvilke endringer og justeringer vi skal gjøre, sier hun.