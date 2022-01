En gutt på Kongseik ungdomsskole i Tønsberg er sendt til sykehus etter at han ble stukket med en saks i ryggen av en medelev.

– Ut fra det vi nå kjenner til, så skal dette ha skjedd i forbindelse med en lek som har blitt litt for voldsom, forteller operasjonsleder i politiet Sør-Øst, Tore Grindem.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 10.54.

Vedkommende er tatt vare på av ambulansepersonell og er kjørt til sykehuset. Skadeomfanget er uvisst.

– Men det er jo et farlig sted å få en saks stukket inn, og hvor dypt den sitter kjenner jeg ikke til.

Grindem forteller at politiet kommer til å gå i samtaler med den andre eleven som gjorde at saksa kom inn i ryggen på gutten.

– Men det blir nok ikke noen pågripelse her, for å si det sånn, sier han.

Nå snakker politiet med folk som har informasjon om hendelsen.

Kastet en saks

Rektor ved Kongseik ungdomsskole, Lars Rasmussen Theting, forteller at det var en saks som ble kastet og som traff en annen elev.

INFORMASJON: Rektor ved Kongseik ungdomsskole i Tønsberg, Lars Rasmussen Theting, forteller at de har kontroll på situasjonen. De skal nå informere både lærere og elever om hendelsen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Han forteller at skaden er under kontroll. De informerer nå medelevene om hva som har skjedd, og de forteller dem at situasjonen er under kontroll. Også lærere på skolen skal bli informert litt senere.

– Men det er en hendelse som ikke var i affekt, men i lek. Men vi må likevel debrife litt, forteller Theting.

Like før klokka 13 opplyser politiet om at gutten blir operert på sykehuset. Det er fortsatt usikkert hvor skadet gutten er.

De pårørende er varslet.