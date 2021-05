Ifølge ansatte på skolen har gutten ramlet to meter ned, rett i asfalten, melder Sør-Øst politidistrikt.

Gutten har vært tidvis bevisstløs og ambulansen har kjørt ham til Breidablikk, der luftambulansen fløy han til Ullevål universitetssykehus.

Rektor ved skolen, Hege Schrøder-Nielsen, sier til NRK at ulykken skjedde under lek i et friminutt, og at flere elever så det som skjedde.

Ved 15-tiden fredag vet ikke politiet noe mer om guttens helsetilstand.

Uhell

Politiet har gjort avhør blant skolens ansatte og elever. Det er ikke mistanke om at gutten ble dyttet av andre barn eller liknende, men at det var et uhell.

Skolen varsler foreldrene ettersom barna ble vitne til en stor utrykning med både politi, brannvesen og ambulanse.

Guttens foresatte er varslet om ulykken.

Sande barneskole ligger i Sandefjord kommune. Politiet ble varslet om ulykken i 12.40-tiden fredag.