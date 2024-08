Gult farevarsel for lyn i øst og styrtregn i vest

Saken oppsummert: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn og styrtregn i Sør-Norge.

Styrtregnet vil treffe Vestlandet først, allerede torsdag morgen.

Det kan bli kraftige regnbyger på Østlandet, men den største utfordringen blir lynnedslag.

Til helgen melder meteorologene om 'doughnut-vær', et lavtrykk som legger seg midt inni et høytrykk. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Bergen har gått forbi sin gamle rekord på 592,8 mm i løpet av august måned.

Snart kan de skilte med en ny gjennomvåt rekord når kalenderen vippes over til septembermåned om få dager.

Styrtregnet som er ventet vil treffe Vestlandet først, allerede torsdag morgen, ifølge Eldbjørg Moxnes, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

– Vi har sendt ut et gult farevarsel for styrtregn for deler av Rogaland og Vestland fylker, noe som betyr at det kan komme regnbyger på mer enn 20 millimeter på en time.

Nedbørrekord

De kan ikke si nøyaktig hvor styrtregnet vil treffe, men ofte blir det veldig lokalt.

Med mye regn og en mettet grunn fra før, bør man kanskje være ekstra på vakt når nedbøren kommer, mener Moxnes.

– Det kan bli overvann på veier, særlig i nærheten av bekker og elveløp og i tettbebygde strøk hvor det er færre steder vannet kan renne unna, sier hun.

Eldbjørg Moxnes, meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Det kan bli vanskelig kjøreforhold når regnet plasker ned. Det kan føre til dårlig sikt og utfordring med regn i veibanen, som igjen kan føre til vannplaning.

Meteorologen anbefaler å følge med på nedbørsanimasjonen på Yr.

Les også Rognebær og vinter: Myte eller fakta?

Både lyn og regn på Østlandet

Det kan bli kraftig regnbyger på Østlandet også, men antakelig ikke så kraftige at de kvalifiserer til styrtregn.

Den største utfordringen blir lynnedslag i løpet av torsdagen, sier meteorologen.

– Det er sendt ut et gult farevarsel for lyn for deler av Agder og Østlandet, og det blir nok mest lynaktivitet torsdag ettermiddag og utover kvelden.

Melder «doughnut-vær» i helgen

Meteorologisk institutt omtaler lavtrykket som en doughnut. Foto: Meteorologisk institutt

– Det er mye høytrykk rundt oss, men det er også et lavtrykk som legger seg midt inni dette høytrykket. Det ser litt ut som en doughnut, sier Moxnes.

Hun forsikrer om at lavtrykket i midten av doughnuten ikke er kraftig og medfører uvær, men det kan gi litt kjøligere luft og noe bygevær.

– I det store og hele så blir helgeværet ganske bra, avslutter meteorologen.