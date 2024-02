Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Overskuddsvarme fra datasentre kan redusere behovet for elektrisitet og gi en mer effektiv energiutnyttelse.

Et fullt utbygd Google-senter i Skien kan teoretisk gi oppvarming til rundt 600 000 leiligheter.

Det er ingen plan for hvordan varmen som oppstår i serverhallene skal brukes.

Energiminister Terje Aasland mener Skien kommune må ta ansvar for å legge til rette for utnyttelse av overskuddsvarmen.

Google har ingen plan for gjenbruk av overskuddsvarmen, men er åpne for løsninger og samarbeidspartner.

– Hvis vi ser på det rent energimessig er det i praksis en gigantisk panelovn.

Forskningssjef på termisk energi ved Sintef, Petter Egil Røkke forsker på hvordan overskuddsvarme fra datasentre kan brukes mer effektivt.

Teoretisk kunne et fullt utbygd Google-senter gitt oppvarming til rundt 600.000 leiligheter, viser en utregning NRK har gjort.

– Energimessig er det konkurranse om kraft, og da burde det vært noen premisser som sier at den varmen som kommer ut av senteret bør kunne brukes til ytterligere verdiskapning. Ikke bare for bedriften, men også for samfunnet, sier Røkke.

NRKs utregning Ekspander/minimer faktaboks Utregningen er gjort med bistand fra NVE og fra flere fjernvarmeleverandører. Sammenligningsgrunnlaget er planene til Fortum i Oslo der 5000 leiligheter skal varmes opp med spillvarme fra DigiPlex sitt datasenter på Ulven med en kapasitet på 7 MW. Hver MW på et datasenter har altså en teoretisk kapasitet til å varme opp 714 leiligheter. Et datasenter med en kapasitet 840 MW vil da teoretisk kunne levere spillvarme nok til varme opp rundt 600 000 leiligheter.

Ekstra ansvar

I forrige uke uttalte energiminister Terje Aasland at Skien kommune må komme på banen og sørge for å legge til rette for fornybar energi.

Energiminister Terje Aasland. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

– Å distansere seg, og ikke ville være med å gjøre en jobb for at Google skal få den fornybare energien de trenger, det er å være passiv og tilbakelent, slår Aasland fast.

Han legger til at det følger med et ansvar med å være vertskommune.

– Skien kan ikke overlate ansvaret til andre, uten å ta ansvar selv.

Ingen plan

På Rjukan har datasenteret Green Mountain selv inngått et samarbeid for gjenbruk av overskuddsvarmen med et oppdrettsanlegg. Foreløpig er de ikke koblet sammen.

Google derimot, de har ingen plan.

Sarah Raimond og Niels Andersen i Google. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

– Vi ser etter løsninger og samarbeidspartnere som skal ta det, sier Sarah Raimond og Niels Andersen i Google.

De er opptatt av å ha et økosystem rundt seg.

– Varmegjenvinning er noe vi er veldig opptatt av, og vi har en politikk som gjør dette mulig, sier de to.

– Forventer at Google jobber med det

En kartlegging Sintef har gjennomført viser at tilgjengelig overskuddsvarme fra norsk industri tilsvarer rundt ti prosent av energiforbruket i Norge.

– Jeg forventer at både Google og Skien kommune jobber med det. Vi kommer til å stramme til regelverket, sånn at vi får bedre utnyttelse av spillvarmen som er tilgjengelig, sier energiminister Aasland.

Han understreker at dette er uavhengig om det er snakk om Google, eller andre steder i industrien.

Google-tomta på Gromstul i Skien. Foto: NRK