Gokart-ulykken i Sandefjord: Har sikret video av dødsulykken

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En 15 år gammel gutt fra Innlandet døde i en gokart-ulykke i Sandefjord.

Politiet har sikret en video av hendelsen, som kan gi svar på hvordan ulykken kunne skje.

Gokarten er tatt i beslag og skal gjennom tekniske undersøkelser.

Ingen er så langt siktet i forbindelse med hendelsen.

Arrangementet hadde over 200 deltakere og over 1.000 tilskuere.

Bilsportmiljøet er i sorg etter hendelsen, og klubbhuset holder åpent for medlemmer som vil snakke ut om ulykken.

– Det hele fremstår som en tragisk ulykke, men vi må få oversikt over hva som har skjedd, og om det er noen tekniske feil med gokarten.

Det forteller politifullmektig, Josefine Thoreid, til NRK.

En 15 år gammel gutt fra Innlandet mistet livet i ulykken.

Ifølge Thoreid er gokarten tatt i beslag og skal nå igjennom tekniske undersøkelser.

Politiet avventer rapport fra ulykkesgruppa til Statens vegvesen.

Ingen er så langt siktet i forbindelse med hendelsen.

Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen var på stedet lørdag kveld. Foto: Geir Eriksen / NTB

Stort arrangement

Ulykken skjedde klokka 18 på gokartbanen i Andebu i Sandefjord.

Innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Espen Solemdal, fortalte lørdag kveld at avdøde gikk rundt med gokarten og fikk kjøretøyet over seg.

NRK har tidligere meldt at det var under oppvarmingen til et løp at tragedien oppstod.

Mandag morgen forteller Thoreid at hendelsen skjedde i et «finaleløp på 15 runder».

Gokartbanen der ulykken tok sted lørdag kveld. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Profesjonelt helsepersonell tilknyttet stevnet utførte livreddende førstehjelp da politiet ankom gokartbanen etter ulykken.

Det var også flere ambulanser, en luftambulanse og en legebil på stedet.

Rundt klokken 20 ble gutten erklært død.

Løpet var et stort arrangement for barn med over 200 deltakere og over 1.000 tilskuere.

Holder klubbhuset åpent

Bilsportmiljøet er i sorg etter hendelsen.

– Gokartmiljøet er veldig preget, men også hele bilsporten etter dødsulykken, sa generalsekretær i Norsk bilsport, Hallgeir Raknerud, søndag morgen.

Norsk bilsport vil ikke konkludere om veltebøyle bør bli obligatorisk for barn og unge som kjører gokart i konkurranser. Foto: ROBERT HANSEN / NRK

Mandag kveld holder NMK Andebu klubbhuset åpent for medlemmene sine som vil snakke ut om ulykken.

Rallykjører Petter Solberg har også sendt kondolanse til familie og venner av den avdøde.

– Jeg er knust over å høre den tragiske nyheten fra gokartløpet på Andebu i går, skrev Solberg på X.