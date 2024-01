Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Mekling kan forverre konflikter mellom skilte foreldre, ifølge familievernkontorene.

10-15 prosent av foreldrene er fortsatt i konflikt to år etter bruddet, og kan bli syke av å være i samme rom.

Familievernkontorene har testet ut et nytt tilbud, "Sterke barn i to hjem", som fokuserer på å styrke foreldrene hver for seg i stedet for å løse konflikten mellom dem.

Så langt blitt tilbudt ved 10-15 familievernkontor rundt om i landet.

Foreldrene som deltar i dette tilbudet, skal ha minimal kontakt og møtes aldri sammen på familievernkontoret.

Tilbakemeldingene fra foreldrene som har deltatt i dette tilbudet, har vært positive, og de rapporterer om økt livskvalitet for barna.

– Det ble en veldig ro når jeg slapp å sitte i samme rom som far. Jeg klarte nok bedre å sette ord på det som har gnagd og vært utfordrende, enn å sitte «på alerten», sier «Maria».

Hun og eksmannen har vært til mekling hos familievernkontoret i flere år.

Der fikk de hjelp til å løse akutte problemer, men konflikten fortsatte.

– Jeg fikk en trygg base å snakke om ting, men konflikten var aldri ferdig. Når den ene episoden var løst, gikk det ikke lang tid før det kom noe nytt. Nå føler jeg at selv om ikke konflikten er borte, håndterer jeg den annerledes, sier hun.

Blir syke og får angstanfall

De fleste foreldrene som er i kontakt med familievernkontorene, ønsker et samarbeid.

Men 10–15 prosent er fortsatt i konflikt to år etter bruddet.

De kan være så hardt rammet av konflikten at de blir syke av å være i samme rom, opplever familieterapeutene.

Barn som har deltatt i det nye tilbudet, har fått økt livskvalitet, ifølge foreldrene. Foto: SINDRE THORESEN LØNNES / NRK

– De kan bli veldig engstelig. De får ikke til å holde fokus eller se på den andre. Da får vi ikke til noen ting, sier Birgit Johansen Skifjell.

Hun er psykolog med spesialisering innen familiepsykologi ved Grenland familievernkontor.

Har forsøkt alt

Foreldrene er ofte gjengangere på familievernkontorene. De har ofte prøvd meklinger, samarbeidstimer og rettsapparatet uten at det hjelper dem videre.

Tilbudet til disse foreldrene har ikke hjulpet godt nok, innrømmer familievernkontorene.

I stedet kan meklingen forsterke konflikten, ifølge forskning.

Familieterapeuter har vært frustrert over at de ikke klarer å hjelpe disse familiene.

Nå har flere av landets familievernkontor testet ut et nytt samtaletilbud, «Sterke barn i to hjem».

Målet er ikke lenger å løse konflikten mellom foreldrene, men å styrke dem som foreldre hver for seg, forteller Jan Kristian Stokkebekk.

Seniorrådgiver og familieterapeut, Jan Kristian Stokkebekk, i Bufetat.

Han er seniorrådgiver og familieterapeut ved spisskompetansemiljø for vold og høykonflikt i Bufetat, og har forsket på modellen.

Endringen i samtalene er et sporskifte i norsk familievern, og vekker også interesse internasjonalt, forteller han.

Målet er ikke å løse konflikten

Grenland familievernkontor er blant kontorene som startet opp tilbudet i fjor.

Foreldrene som sier ja til å være med, skal ha minst mulig kontakt, og møtes aldri sammen på familievernkontoret.

Å møte foreldrene hver for seg, gjør en forskjell, erfarer familieterapeutene.

– Avstand kan være bra. Konflikt tapper mye energi. Vi hjelper med å flytte fokuset, slik at de ikke tenker på konflikten.

– Å forsterke det som er bra, frigjør positiv energi, sier terapeut Janne Holmer Fredriksen.

De opplever at foreldrene senker skuldrene og får en annen kapasitet til å se på seg selv og barna.

– Det gjør at de kan jobbe mer med hvordan de kan være foreldre og bli mer fokusert på barnet og barnets behov, sier Skifjell.

Foreldre som har vært i konflikt i flere år, skal fokusere på eget liv med barna i det nye tilbudet. Foto: SINDRE THORESEN LØNNES / NRK

Opplever økt livskvalitet

For barn kan det være skadelig når foreldrene er i konflikt over tid.

Men de kan klare seg ganske bra dersom de slipper å bli involvert i konflikten.

Mange føler også mestring når de får holde på med sitt liv, og kan være opptatt av venner, skole og fritidsinteresser.

Foreldre som er intervjuet om prosjektet, har svart at barna har fått økt livskvalitet, forteller seniorrådgiver i Bufetat, Jan Kristian Stokkebekk.

Opplever at ungdom senker skuldrene

Også i Grenland opplever familievernkontoret at barn synes det er fint å komme til et nøytralt sted.

Familievernkontorene erfarer at foreldre får det bedre når de slipper å møte den andre parten til mekling. Foto: SINDRE THORESEN LØNNES / NRK

De bruker ikke like mye energi på det som er vanskelig med å bo i to hjem, ifølge terapeutene.

– De senker skuldrene når de vet at mamma og pappa ikke kommer hit sammen. Vi ser at det kan føre til en endring både hos foreldrene og barna, sier de.

Følges opp i et år

Familiene blir fulgt opp med samtaler i opptil et år.

Stokkebekk mener tilbudet gjør at familievernkontorene kommer i en bedre posisjon til å hjelpe foreldre i konflikt.

Det er også erfaringen til Grenland familievernkontor.

– Vi kan oppleve veldig slitne familier som kommer inn her og har stått i dette trøkket i mange år, og forteller etterpå at det indre stresset de har, har blitt mindre, slik at de har det bedre. Da tenker vi at vi har klart å hjelpe noen, sier de.

Slik var det også for «Maria» da hun startet med tilbudet.

– Når vi gikk i gang med dette, og barnet fikk en del strategier for å mestre sin hverdag, da stilnet en del. Konflikten er ikke borte, men den har roet seg, sier hun.