Gino ville slutte på skulen – no har han to fagbrev og jobb

På ein matstad i Rjukan sentrum er 27-åringen i gang med ettermiddagsskiftet. Telemarkingen har vore til og frå både skule og jobb, men her har han funne seg til rette.

– Vegen har vore veldig lang. Det har vore sjukdom, nedturar og oppturar. Men eg har fått god hjelp av venner til å finne jobb og andre ting, fortel Gino Valen mens han står over grytene.

Han drøymde om å bli butler og hadde store forventningar til seg sjølv, men i hovudet hans var det meste berre rot.

– Eg hadde ikkje trua på meg sjølv. Eg brukte lang tid på skule og droppa nesten heilt ut.

Mykje av grunnen var sjukdom og depresjon.

– Og då mista kanskje legane trua på at eg skulle klare skulen, sidan eg gjekk på så sterke medisinar og at eg ikkje ville klare å følgje med i timane.

Vart lagt press på

For han vart hjelpa eit meir tilrettelagt opplegg på skulen, med lengre tid på utdanninga. Til slutt stod han igjen med to fagbrev, kokk og servitør.

– Det avgjerande for meg var lærarar og openheit om kva ein slit med.

Han trekkjer også fram det å bli stilt krav til.

– Eg fortalde til arbeidsgivaren min at eg ikkje ville fullføre læretida mi fordi eg kjende eg ikkje klarte det. Dei sa nei, at eg måtte prøve meir.

– Det avgjerande var at folk tok meg imot og at dei pusha meg. At dei var litt strenge. Det trur eg var viktig. Ein må vere strenge med dei som kanskje slit litt, seier Gino Valen.

Gino Valen har no to fagbrev. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Talet på «dropouts» aukar igjen

Men ikkje alle elevar held ut skulepresset. Etter nokre år med nedgang i talet på elevar som sluttar på vidaregåande skule, peikar pilene no oppover i Noreg, viser tala frå Utdanningsdirektoratet.

I åra under koronapandemien var andelen elevar som slutta faktisk lågare enn åra før. Fram til skuleåret som vart avslutta i fjor sommar.

– Vi veit ikkje kvifor det er slik, seier avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Irene Hilleren.

Ein hypotese dei har, er at færre slutta under koronapandemien fordi det vart innført eit mellombels unntak frå fråværsreglane.

Då fråværsgrensa vart gjeninnført, auka andelen som slutta i løpet av skuleåret.

– Dette er ei utvikling vi vil følgje med på framover, for å sjå om tala går tilbake til eit meir normalt nivå neste år, seier Hilleren.

Ho påpeikar at ikkje all ungdom som sluttar på skulen er inaktive. Nokon vel å slutte fordi dei vil jobbe.

– Av dei unge mellom 16 og 24 som ikkje går i vidaregåande, eller ikkje har fullført vidaregåande opplæring, er omtrent halvparten i arbeid.