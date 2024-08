Gigantiske vindkraftplaner: – Hit er ikke energiministeren velkommen

Saken oppsummert: Fred. Olsen Renewables AS planlegger å bygge et vindkraftverk med 57 turbiner i Drangedal og Nome kommuner i Telemark, noe som har skapt stor lokal motstand.

Lokal bonde, Jørgen Lensegraf Melås, uttrykker sterk frustrasjon over planene og ønsker ikke energiminister Terje Aasland i området.

Energiministeren understreker at Norge trenger mer kraft, og at det er kommunepolitikerne som har makten til å bestemme over utbyggingen.

Tidligere statssekretær i Energidepartementet, Amund Vik, mener at innføringen av et kommunalt vindkraft-veto har skapt splid i mange lokalsamfunn.

– Han bør vel egentlig holde seg unna bygda. Dette er jo ikke noe vi ønsker å ha her. Aasland kan holde seg i Oslo, så han kan jobbe for å ordne kraftindustrien vår i Norge.

Det sier en irritert bonde og innbygger i Drangedal, Jørgen Lensegraf Melås.

Fred. Olsen Renewables AS har planer å bygge 57 vindturbiner på Lundeheia. Det planlagte arealet er 32 kvadratkilometer, like stort som halve Horten kommune.

Fredag kom energiminister Terje Aasland til Drangedal for å bli orientert om planene.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Jeg må akseptere, men ikke respektere at jeg ikke er velkommen. Jeg er i bygda og vil se på prosjektet, og snakke med de som er opptatt av det. Jeg snakker også med motstanderne, og lytter til dem, sier Aasland.

Han sier klart og tydelig ifra til de som mener at Norge ikke trenger mer kraft.

– De tar fullstendig feil. Om de vil at industri og næringsliv skal legges ned og flagges ut av Norge, så kan vi jo bare stoppe utviklingen.

Har ingen makt

Turbinene skal produsere rundt 0,8 til 1,2 terawatt-timer. 1 terawatt-time tilsvarer det totale strømforbruket i en by på Drammens størrelse i løpet av ett år.

Turbinene kan bli inntil 250 meter høye, og kan stå klare i 2030.

Slik kan det se ut dersom det blir vindkraftverk i området. Foto: Fred Olsen Renemables

– Jeg syns ikke det er fint å ha turbinene i naturen vår. De ødelegger og ramponerer. Infrastrukturen de bygger ut der har ingenting med skog og natur å gjøre. Det blir totalt ødelagt, alt sammen, tordner Melås.

Men energiministeren bestemmer ingenting, han har ingen makt. Det er det kommunepolitikerne som har.

Angrer ikke på vedtak

1. juli 2023 fikk kommunene en styrket rolle i planlegging og utbygging av nye prosjekter for vindkraft på land.

Dette skjedde etter at Stortinget vedtok endringer i energiloven og plan- og bygningsloven.

Tilbake i Drangedal står energiministeren i et område omkranset av grantrær, fjellknauser og fuglekvitter

– Jeg synes dette er et veldig spennende prosjekt. Dette handler om å sørge for at vi får nok fornybar energi i fremtiden.

– Angrer du på vedtaket om at kommunene nå nærmest har vetorett når det gjelder vindkraft på land?

– Nei, det angrer jeg ikke på. Vi ønsker å gjøre dette sammen med kommunene. Som kommunepolitiker må man være sitt ansvar bevisst, og få alle fakta på bordet før man trekker en beslutning.

Har skapt stor splid

Innføringen av et kommunalt vindkraft-veto var et feilgrep.

Det mener tidligere statssekretær Amund Vik (Ap) i Energidepartementet.

Tidligere statssekretær i Ap, Amund Vik er skeptisk til vetoretten. Foto: Olje- og energidepartementet

– Det var å starte i feil ende. Da de store konfliktene rundt vindkraft på land i Norge kom mellom 2015 og 2018, var det en feilreaksjon av det politiske Norge.

Han mener vetoet har vært med på å skape splid.

– Det har skapt mye splid i mange lokalsamfunn. Det hadde vært bedre å ha brukt tiden på å jobbe frem gode modeller for inntektsdeling og samarbeid mellom utbygger, stat og kommune.

– Men det var jo din egen statsråd, Terje Aasland som innførte dette kommunale vetoet i fjor?

– Det er et samlet politisk Norge som må bære ansvaret for at de valgte å trekke seg ut fra nasjonale myndigheters side, og overlate dette fullt og helt til kommunene. De overlater en veldig sår og omfattende diskusjon på kommunepolitikernes bord, sier han.

– De får jobbe for Norge

Tilbake på gården til Jørgen Lensegraf Melås i Drangedal er frustrasjonsnivået over vindkraftplanene svært høyt etter besøket til energiministeren.

– Det kommer til å ødelegge mye oppi her. Om kvelden er det slutt å stå ute og se på stjernehimmelen.

– Hvordan opplever du det at staten gjerne vil komme hit og sette opp vindturbiner for å skape kraft?

– Det syns jeg ingenting om. Vi har det vi trenger i dette landet. Vi trenger å få kuttet kablene til utlandet og ha strømmen vår selv her. De får jobbe for Norge i Norge, ikke bare jobbe for utenlandske interesser i Norge. Det kan de holde seg for gode for.

Jørgen Lensegraf Melås er ikke begeistret for planene om et gigantisk vindkraftverk i bygda hans. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK