Gigantisk strømkontrakt til industrien

– Dette er enormt stort for oss. Det sikrer oss tilgang på norsk fornybar kraft. Vi sikrer arbeidsplasser og ikke minst kraft til de store prosjektene våre for det grønne skiftet, sier administrerende direktør i Inovyn, Rodney Ishak.

– De prosjektene er ganske konkrete. Vi håper at vi har redusert CO2-utslippet vårt med 40–45 prosent allerede om tre-fire år.

Rodney Ishak, administrerende direktør i Inovyn. Foto: Martin Torstveit / NRK

Den største avtalen omfatter en effekt på 100 MW (megawatt).

Den andre avtalen er på inntil 30 MW.

Det opplyser Statkraft i en pressemelding fredag.

Avtalene sikrer mesteparten av kraften som trengs til produksjonen på Rafnes og Herøya.

I tillegg skal det være nok til at selskapet kan fortsette planene om investeringer i elektrifisering og hydrogenproduksjon for å fjerne CO2-utslippene.

Grønne skiftet

Dette er starten på det grønne skiftet for bedriften og denne strømavtalen er helt avgjørende for det, sier styreleder i Inovyn Nils Eirik Stamland.

– Vi er nærmere starten på det grønne skiftet. Det er en lang vei å gi, men de viktigste skrittene du går er de første, og de er vi mye nærmere å ta nå.

Nils Eirik Stamland, styreleder i Inovyn. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Han forteller at de er i gang med de første prosjektene.

– Der håper vi at vi kan sette spaden i jorda rundt slutten av 2023 – begynnelsen av 2024. Sånn at vi kan sette det i drift i løpet av 2025.

Prisen på avtalen ønsker ikke Stamland å si noe om.

– Det er en forretningshemmelighet mellom to parter. Men den reflekterer markedet på en god måte og vi tror vi har fått en god kontrakt ut fra det markedet tilbyr nå for tida.

Det grønne skiftet Ekspandér faktaboks Dette sier regjeringen om det grønne skiftet i Norge: Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Samfunnet må igjennom et grønt skifte, det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Det vil være krevende, men fullt mulig. Det grønne skiftet må være globalt. Derfor er internasjonalt samarbeid viktig for å sette felles mål, og samhandle for å utvikle teknologi og rammebetingelser. Samtidig må Norge, som alle land, finne sin egen vei til en grønn økonomi. Kilde: Klima- og miljødepartementet

Fornybar vannkraft

Avtalene sikrer leveranse av fornybar energi fra Statkrafts norske kraftverk.

– I Statkraft er vi stolte av å fornye vårt mangeårige kundeforhold til Ineos Inovyn, og sikre fornybar vannkraft til fabrikken på Rafnes på en ny langsiktig avtale, sier Hallvard Granheim, konserndirektør Marked i Statkraft.

– At vi samtidig bidrar til at Ineos Inovyn Norge planlagte investeringer i omfattende utslippskutt er en tilleggsverdi helt i tråd med vår ambisjon om å gjøre nullutslippssamfunnet mulig.

Konsernsjef i Ineos Inovyn Geir Tuft sier at avtalene bidrar til at de fortsatt kan tilby kundene i Europa og ellers i verden konkurransedyktige produkter fra anlegget i Norge.

– Avtalene gjør det mulig for oss å arbeide videre med å gjennomføre den ambisiøse utviklingsplanen vi har lagt for å nå våre 2030-mål for CO2-kutt, og for å fortsette avkarboniseringen av vår virksomhet med mål om netto nullutslipp innen 2050.

Han legger til at støtten fra Statkraft er avgjørende for at de kan være et foregangsselskap i Norge og oppnå klimamålene til fordel for hele verdikjeden og kundene.

Ineos Inovyn Ekspandér faktaboks Ineos Inovyn er Europas ledende lut- og PVC-produsent, som framstiller grunnleggende råvarer for en rekke ulike bransjer. Blant annet bilindustrien, bygg og anlegg, maling og lim, mat, helse og medisin, hygieneprodukter, papirmasse og papir, tekstil og vannbehandling. Med en årlig omsetning på EUR 4,5 milliarder har selskapet cirka 4200 ansatte og produksjons-, salgs- og markedsaktiviteter i åtte land over hele Europa. Ineos Inovyn årlige kommersielle produksjonsvolum er rundt ti millioner tonn. Selskapet driver fabrikker på Rafnes i Bamble og på Herøya i Porsgrunn.

Riktig retning

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier til NRK at slike investeringer er i helt riktig retning.

– De kutter klimagassutslipp og sørger for at denne type industri plasserer seg inn i framtida på en veldig god måte.

Terje Aasland (Ap), olje- og energiminister. Foto: Alem Zebic / NRK

– Har vi strøm nok til dette her i Norge?

– Ja, det har vi. Men vi må bygge ut raskere. Jeg tror at vi skal klare å levere mye mer fornybar energi i tida framover, men vi må også bygge ut mye mer nett og bruke energien mer effektivt.