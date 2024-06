Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • Innbyggere i Nome i Telemark er bekymret for planlagt gruvedrift på Fensfeltet, som inneholder Europas største forekomst av sjeldne jordarter.

• Lokalbefolkningen frykter ødeleggelse av natur, forurensning og radioaktivt avfall som følge av gruvedriften.

• Naturvernforbundet deler bekymringen og advarer mot en forhastet prosess og svakt regelverk rundt gruvedrift i Norge.

• Nome kommune er i prosessen med å utrede konsekvensene av gruvedriften og ber innbyggerne om innspill til hvilke områder som skal konsekvensutredes. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Hun kikker utover Bærevann i det en fisk hopper og skaper ringer utover vannoverflaten.

En mygg suser rolig forbi.

– Jeg frykter at det her skal bli et enormt deponi for giftig gruveavfall, sier Linn Obrestad.

Linn Obrestad er leder av Helga velforening i Nome. Hun er kjent med farene ved denne type gruvedrift i utlandet og frykter det verste for bygda si og kommunen. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Obrestad er leder velforeningen i området.

Hun har blitt oppringt av mange bekymrede naboer den siste tiden.

Nylig oppdaget nemlig hun og flere andre i bygda et kart med en stor sirkel over området de bruker til jakt, fiske og rekreasjon.

Frykter forhastet prosess

Nyheten om at den største forekomsten av sjeldne jordarter i Europa finnes på Fensfeltet i Telemark har gått verden rundt.

I dag har Kina mesteparten av produksjonen av metallene som fremtidens vindturbiner, mobiltelefoner eller forsvarsmateriell er avhengig av.

Nå vil Europa bli selvforsynt.

Alt fra amerikanske CNBC til The Brussels Times har omtalt det gigantiske funnet.

De sjeldne jordartene er avgjørende for det grønne skiftet.

I den lille bygda Helgen er lokalbefolkningen redde for at resultatet blir alt annet enn grønt.

Her har det blitt jaktet og fisket i generasjoner, forklarer grunneieren som nå frykter forurensing også lenger nedover i det vernede Herrevassdraget. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

De er bekymret for en forhastet prosess, der gruvedrift vil ødelegge naturen deres.

– Her har jeg fisket siden jeg var liten, sier grunneier Sigmunn Ytterbøe.

Sammen med de andre grunneierne er han urolig for at kommunen vil kjøpe eiendommene med tvang.

For det er nemlig her et av selskapene som planlegger gruvedrift på Fensfeltet ønsker at tunnelåpningen fra den underjordiske gruva kommer ut.

Bærevann ligger bortgjemt, men er samtidig koblet på et vassdrag som ender ut i Herrevassdraget som renner videre ned mot Skien og Bamble. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Med tilhørende industri og deponi.

Mye mer vet ikke innbyggerne akkurat nå.

Kommunen vil utrede konsekvensene av dette og tre andre områder.

Et siste alternativ er å ikke ha mineralparken i egen kommune, men for eksempel i nabokommunen Skien.

En blåpraktvannymfe. Rundt Bærevann i Helgen i Nome er det i dag et rikt dyreliv. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Nå advarer innbyggerne mot en forhastet prosess, der konsekvensen blir forurensning og radioaktivt og giftig gruveavfall.

Naturvernforbundet deler bekymringen.

Naturvernforbundet advarer

– Vi er ikke mot gruvedrift i seg selv, og i hvert fall ikke mineraler samfunnet trenger. Men vi er redd for altfor mye hastverk, forklarer Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Han frykter at EU vil presse på og at det tas snarveier i prosessen med å utvinne de sjeldne jordartsmetallene verden er så avhengig av.

Naturvernforbundet mener regelverket rundt gruvedrift i Norge i dag er for svakt.

Truls Gulowsen er leder av Naturvernforbundet og er bekymret for at naturen blir glemt i en prosess for å sikre Europa produksjon av sjeldne jordartsmetaller. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Den store frykten er at viktige naturverdier vil gå tapt om ting blir plassert på feil sted. Og i verste fall radioaktiv forurensning.

Ber innbyggerne om innspill

Ordfører Linda Thorstensen fra Arbeiderpartiet i Nome sier hun har forståelse for bekymringen.

Kommunen er opptatt av en god prosess rundt utvelgelsen av sted, forklarer hun.

– Målet er å finne det området som gir minst mulig negative konsekvenser og flest mulig positive ringvirkninger.

Ordføreren i Nome sier hun er opptatt av en god prosess og ber nå om innspill fra innbyggerne til hvilke områder som skal konsekvensutredes for industri og deponi knyttet til gruvedrift på Fensfeltet i Ulefoss. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Kommunen har allerede tatt ut ett område nær Helgen fra prosessen, fordi det lå for tett på folk og bebyggelse.

Nå står de igjen med tre områder som skal utredes. De ber i tillegg om innspill fra innbyggerne om et fjerde område.

De har frist innen fredag med å komme med sine innspill.

Så skal disse områdene konsekvensutredes.

Nome kommune har valgt å gå videre med tre områder og ber om innspill til et fjerde. De har valgt å ta ut et område som var for tett på lokalbefolkningen i Helgen. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Jeg tror ikke innbyggerne i Nome kommune aner hvor stort det er. De aner ingenting om konsekvensene og det kan de heller ikke vite. For det foreligger ikke noen informasjon, sier lederen av Helgen Vel.

Datteren til Obrestad har hørt mamma snakke mye i telefonen den siste tiden.

Nå har 8-åringen selv sendt brev til politikerne.

– Fordi jeg har jo lyst til å bo her. Det blir jo ødelagt mye natur og det vil jeg ikke, forklarer Fauna Johanna Obrestad.