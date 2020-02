– Jeg vil absolutt ikke ha noen Michelin-stjerner på mine restauranter, sier Skeie.

Han var ikke interessert i å reise til Trondheim mandag for å få med seg hvilke restauranter i Norden som fikk de prestisjefulle Michelin-stjernene i 2020.

– Jeg vil lage mat for folk flest og få de lokale til å komme for å spise. For mine gjester vil det være mer skremmende enn tiltrekkende, sier han om hvorfor Michelin-guiden ikke er interessant.

39-åringen vant i 2009 Bocuse d’Or, verdensmesterskapet i kokkekunst. I dag driver han sju restauranter i Norge og en i Singapore.

– Vi sliter egentlig med å få folk til å komme fordi de vet at det er en verdensmester som driver restauranten. Folk tenker; da må det jo være dyrt der.

VANT: Geir Skeie vinner Bocuse d’Or. Han er en av fem norske kokker som har vunnet prisen. Foto: NRK

– Halvparten verdt det

Skeie har tidligere jobbet på et Michelin-kjøkken selv, men i dag har han ikke engang hvite duker i restaurantene sine.

– Men er egentlig disse stjernerestaurantene så mye dyrere?

– Det finnes vanlige gatekjøkken i Asia som har fått stjerner, så det trenger ikke alltid være det. Men i Norge er stjernerestaurantene generelt dyrere enn de andre, mener Skeie.

– Er det verdt pengene å dra på en restaurant med to stjerner?

– Jeg har spist på veldig mange stjernerestauranter i verden og vil si halvparten av dem er verdt pengene.

– Michelin er poesi

Bare timer etter at Speilsalen på nye Britannia hotell i Trondheim hadde fått sin første Michelin-stjerne, hadde over 700 booket bord ved restauranten.

Matanmelder og redaktør for matinnholdet på Klikk.no, Christopher Sjuve, sier han elsker «fine dining» og har besøkt mange av stjernerestaurantene i Norden.

– Dette med snobberi er en ekstremt misforstått greie. Noen bruker penger på slalåm eller fotballturer, mens noen av oss lever for å spise. Det er veldig få ting her i verden som er for alle, sier han.

– Vi er et Grandiosa-land og er det noe vi trenger er det en motvekt til en matkultur som er i ferd med å bli borte. Disse restaurantene er kulturbærere. De som sier at dette er snobberi, kan ringe meg.

Han mener matkulturen i Norge er tjent med at stjernerestaurantene dukker opp flere steder.

– Ubetinget ja. At Bergen nå får stjerne vil løfte hele byen, og folk vil skjønne hvor lista ligger. Noe skjer når stjernene kommer til byen, sier han.

– Michelin-konseptet er som en fantastisk O-fagsoppgave på skolen. Finn de deiligste ting i landskapet, sett det sammen på den mest fantastiske måten, og presenter det. Det er poesi, avslutter Sjuve.