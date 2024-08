Gasslekkasjen på Herøya: Sjette uønskede hendelse i år

3400 ansatte i industriparken på Herøya ble evakuert til gassikre rom torsdag formiddag. Det gikk nærmere tre timer før de slapp ut og situasjonen var under kontroll.

Fabrikksjef Ole-Jacob Siljan ved Yara i Porsgrunn sier til NRK at gasslekkasjen oppsto på grunn av en feil på strømforsyningen til deler av systemet i syrefabrikken.

– Noen ventiler åpnet seg og da fikk vi en lokal Nox-lekkasje i den ene fabrikken, forklarer han.

Fryktet vind

Siljan sier det var vindstille på Herøya da lekkasjen skjedde.

– Da er det vanskelig å si hva som skjer om det plutselig begynner å blåse i en eller annen retning. Derfor prioriterte vi å evakuere alle ansatte til gasstette rom.

Fabrikksjef Ole-Jacob Siljan ved Yara i Porsgrunn. Foto: Berit Heggholmen / NRK

Torsdagens gasslekkasje var den sjette uønskede hendelsen i industriparken så langt i år.

– Hvorfor skjer det igjen og igjen?

– For det første er det en stor fabrikk. Det er åtte fabrikker ved Yara i Porsgrunn. Dette er urelaterte hendelser og det er ingen sammenheng mellom de ulike hendelsene, sier Siljan.

– Var aldri fare for omgivelsene

Han sammenligner torsdagens hendelse med at en sikring eller en lyspære ryker i boligen din.

– Da kan man få en feil på det elektriske systemet. Våre systemer er satt opp på den måten at når vi får en feil, er det første vi skal gjøre å få fabrikken ned i sikker tilstand. For å få til det, må vi skru av fabrikken, sier Siljan.

Trafikken ble dirigert bort fra industriparken. Foto: Nils F. Skumsvoll

Deretter utløses en lokal alarm og i noen tilfeller går det en fabrikkalarm.

– Det er rett og slett fordi vi ønsker å ha kontroll på folk. Som nødetatene sier, viser hendelsen i dag at ingen ble eksponert for gass. Det var heller aldri fare for omgivelsene.

Trykker ofte på den store knappen

Fabrikksjefen presiserer at det viktigste de gjør, er å ta vare på liv og helse.

– Da trykker vi ofte på den store knappen i stedet for å sitte og vente for å se hva som skjer.

– Men når det skjer så ofte, har dere ikke kontroll?

– Jo, vi har kontroll. Det er nettopp det systemet viser. Hvis vi ikke hadde hatt kontroll, kunne folk blitt eksponert for gass og blitt skadet.

Siljan beskriver Yaras anlegg på Herøya som kompliserte fabrikker.

– Det at det oppstår en feil i strømforsyningen eller at tordenvær slår ut fabrikken, det kan ikke vi kontrollere. Vi gjør så godt vi kan.

DSB vurderer tilsyn

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ble raskt varslet om torsdagens hendelse.

– Yara har i henhold til sine rutiner både varslet og holdt oss i DSB løpende orientert om gasslekkasjen på Herøya, sier fungerende direktør Johan Marius Ly i DSB.

Nå venter han på en rapport fra Yara.

– Det som skjer videre er at slike hendelser også skal rapporteres mer formelt i form av en mer utfyllende rapport som beskriver både årsak og hendelsesforløp, sier Ly.

Han utelukker ikke at det kan bli iverksatt et tilsyn ved Yaras anlegg i Porsgrunn.

Johan Marius Ly er fungerende direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Foto: Pressefoto

– Når vi har mottatt og gått gjennom rapporten, vil vi vurdere om vi skal følge opp, eksempelvis gjennom et hendelsesbasert tilsyn på Herøya.

DSB-direktøren sier at de tidligere har hatt tilsyn med flere industribedrifter både på Herøya og andre steder.

– Det viktigste er at vi har en god dialog og blir løpende orientert, slik som ved dagens hendelse på Herøya.

– Alltid en viss risiko

At det skjer hendelser som dette fra tid til annen må innbyggerne i Porsgrunn regne med, mener fabrikksjefen.

– Når du driver store fabrikker er det alltid en viss risiko for at noe kan skje. Vi jobber hver eneste dag for å holde fabrikkene våre risikofrie, sier Siljan.

– Synes du det går bra?

– Ja, jeg synes det med tanke på hvor store og komplekse disse fabrikkene er. Jeg skulle gjerne ønske at det ikke skjedde og at jeg slapp å stå her og forklare hvorfor det skjer, sier Siljan, og tilføyer:

– Det viktigste befolkningen skal vite er at når dette skjer, så har vi kontroll.