Gasslekkasje på Herøya i Porsgrunn

Hendelsen var en lokal alarm, det vil si at det ikke var fare for omgivelsene.

Rett før klokka 11 melder fabrikken at utslippet er stoppet. Skyen med gass skal være avtagende, melder politiet.

Lokal alarm utløst

Nødetatene ble varslet om det ukontrollerte gassutslippet i 9-tiden mandag morgen. Det er nedskalert fra fabrikkalarm til lokalalarm.

Herøya Industriparks vaktsentral var først ordknappe når det gjaldt å gi ut informasjon om hendelsen.

– På nåværende tidspunkt er det ikke noe mer informasjon utover det som allerede er sendt ut, utover at det er et ukontrollert hendelse relatert til et gassutslipp, sier Kristian Valand i redningsstaben ved Herøya industripark.

– Er det noen fare for omgivelsene rundt?

– Det er ingen fare for omgivelsene utenfor Herøya industripark.

Det var heller ikke behov for å ta noen forholdsregler, ifølge Valand.

POLITIET PÅ PLASS: Nødetatene jobber på stedet sammen med industrivern, opplyser Kristian Valand i redningsstaben ved Herøya industripark. Foto: Håkon Lie / NRK

For tidlig å si noe om årsaken

Han ville verken bekrefte eller avkrefte at det er snakk om salpetersyredamp, slik politiet melder.

De må komme tilbake med hvor stort gassutslippet er, og vet ikke hva som er årsaken til gassutslippet.

– Det er det for tidlig å si noe om, sier Valand.

Vindretningen er fra nordøst og mot sørvest, det vil si at dampen siger ut mot sjøen.