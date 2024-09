Mannen bak Lindheim Ølkompani på Gvarv i Telemark fikk en arbeidsdag med langt mer futt enn planlagt.

Mandag i forrige uke tenkte Eivin Eilertsen at han ville tilsette frukt-Mentos i ei tønne med nærmere 200 liter uferdig øl.

– Det var vel ikke så mye som gikk gjennom hodet akkurat da. Det var en kjedelig mandag og så tenkte jeg meg ikke så mye om, ler Eilertsen.

Det var VG som først omtalte bryggeri-stuntet.

Privat video Du trenger javascript for å se video. Privat video

– Tenkte ikke på konsekvensene

Han erkjenner at han ante hva som kunne skje, men tok likevel sjansen.

– Jeg puttet masse Mentos med fruktsmak i et øl som hadde mye kullsyre. Det funket ikke så bra.

Youtube-videoene som florerer av folk som putter Mentos i cola, har slett ikke gått bryggeren hus forbi.

– Jeg håpet egentlig at det som skjedde skulle skje, men jeg hadde ikke tenkt på konsekvensene. Dette er jo et kostbart øl vi har brukt flere år på å brygge.

– Var gøy en liten stund

Eilertsen puttet først masse frukt i øltønna.

– Det pleier vi å gjøre, men det ble likevel en reaksjon som var litt kraftigere enn normalt. Det begynte å bruse og så hadde jeg en del Mentos her som jeg tenkte jeg kunne hive oppi.

Ved en inkurie glemte NRK å spørre Eivin Eilertsen om hva slags forhold han har til ordtaket «tomme tønner ramler mest». Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Det var gøy en liten stund, helt til det sprutet ut.

– Det fosset ut, slik du ser på YouTube. Det flommet nedover tønna, utover gulvet og noe rant ned i sluket.

– Hva tenkte du da?

– Min første tanke var, shit, det her må jeg ikke si til noen, ler Eilertsen.

Kona ristet på hodet

Han tok kjapt en snap og sendte til kona, som ifølge Eilertsen bare ristet på hodet.

– Vi tenkte at dette er så dumt at det kan vi ikke si til mange, men så endte det med at vi la det ut på Instagram.

Der har det også flommet over – av reaksjoner.

– Det var ikke tanken at det skulle være PR-stunt, men det ble på en måte det etter hvert da mange syntes det var en kul film.

Det er fortsatt øl igjen hos Lindheim Ølkompani. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Penger rett i sluket

Og tross en del oppryddingsarbeid oppsummerer bryggerisjefen det hele som morsomt.

– Det ble en fantastisk mandag. Masse å snakke om og masse å vaske, ler han.

Eilertsen velger å ikke tenke på hvor mye penger som bokstavelig talt gikk rett i det store sluket.

– Det var nok et sted mellom 100 og 200 liter øl i den tønna. Det går med nesten 300 kostbare flasker per 100 liter, så det er en del, erkjenner han.