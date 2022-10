Klokken 13 onsdag kom NVEs statistikk for hvor mye vann det er i vannmagasinene. Den viser at fyllingsgraden stiger i Norge og nå er på 69,4 prosent. Det er 1,5 prosentpoeng (pp.) mer enn for en uke siden.

Mest stiger den i prissone 01, som er Oslo, Innlandet og det meste av Viken. Der har fyllingsgraden steget med 7,4 (pp.) til en fyllingsgrad på 76,1 prosent.

Fyllingsgrad i norske vannmagasin Ekspandér faktaboks Fyllingsgrad i norske vannmagasin sammensammenlignet med forrige uke: NO1:Østlandet med Oslo: 76,1 prosent, opp 7,2 prosentpoeng NO2: Sør- og Østlandet: 53,1 prosent, opp 2,5 prosentpoeng NO3: Nordvest- og Midt-Norge: 81,1 prosent, ned 1,4 prosentpoeng. NO4: Nord-Norge: 87,2 prosent, ned 1,3 prosentpoeng NO5: Vestlandet: 72,3 prosent, opp 2,1 prosentpoeng Målt 2. oktober Kilde: NVE

Det kan få betydning for strømprisene på kort sikt, sier kraftekspert.

VIL HA MER REGN: Olje- og energiminister Terje Aasland blir glad når det regner. Foto: Lise Åserud

– Vi har et væravhengig kraftsystem, sa olje- og energiminister Terje Aasland til NRK på fredag. Han er glad hver gang det regner.

I så fall har han har mye å glede seg om dagen.

For nå stiger vannet i innsjøer over hele landet, samtidig blåser det godt ute i Europa.

Strømprisen i de tre prisområdene i Sør-Norge faller til nesten 0 øre kilowattimen natt til torsdag, viser tall fra Nord Pool .

Ifølge E24, er dette de laveste strømprisene i år i Sør-Norge.

Den siste uken har NRK hatt et kamera stående for å ta bilder av innsjøen Sundsbarmvatnet i Telemark. På en uke er det synlig endring. Skagerak Kraft melder at deres målinger viser at økningen er på hele 3,5 meter på én uke.

Hva betyr det for strømregninga?

– Hver dråpe teller.

Det sier Tor Reier Lilleholt, analysesjef i analyseselskapet Volue Insight.

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt håper på mye snø i vinter. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Han frykter likevel at regnværet i høst blir for kortvarig til at det gir varig lavere strømpriser.

For det er ikke bare vannet som stiger, det gjør også forbruket etter hvert som temperaturen ute faller.

– Vi må håpe på en mild vinter, sier Lilleholt. Samtidig håper han på mye snø i fjellet, som kan smelte og fylle magasinene igjen til våren.

Først da tror Lilleholt at vi kan se strømpriser som holder seg mer stabile.

Blir glad av regnvær

I hele sommer har olje- og energiminister Terje Aasland fulgt med på værmeldingen.

– Det er spennende, sa han til NRK før helga.

Da fortalte han også at hver gang det kommer regn får han haugevis av meldinger og bilder med tommel opp på telefonen.