Muligens kommer båten drivende fra Bolærne mot Rauer. Større søk er iverksatt av Hovedredningssentralen (HRS).

Det er foreløpig ukjent hvem som er eier av båten. Politiet ønsker tips om mulig eier og eventuelt andre observasjoner.

– Det er en viss mulighet for at denne båten kan høre hjemme i Vestfold. Det er de meldingene vi har fått fra Hovedredningssentralen. Vi frykter også at en person kan ha falt i vannet.

Det forteller operasjonsleder i politiet i Sør-Øst Øystein Eikedalen.

Funn av mobil i båten

HRS mottok melding kl. 08.04 om funn av en båt, drivende mot Rauer i Østfold.

Det forteller Anja Kristin Bakken, kommunikasjonsrådgiver ved HRS.

– Motoren var i gang på båten. Det ble funnet mobil om bord, tilhørende en person bosatt på vestsiden av fjorden. Det gjør at politiet nå er i gang med å undersøke om de kan finne vedkommende på land på vestsiden.

Redningsskøyta 172 Ragnar Stoud Platou og redningsskøyta 156 Eivind Eckbo deltar i søket sammen med et kystvaktskip og helikopter.