Frykter smitteeffekt hvis SAS-ledelsen får det som de vil: – Dette er helt forferdelig

Lengden på tariffavtalen er et av de mest konfliktfylte punktene under forhandlingene mellom SAS-ledelsen og pilotene.

SAS-ledelsen krever en seksårig avtale, etter det NRK får opplyst. Det vil bety at pilotene kun kan streike hvert sjette år.

Dersom SAS får dette gjennom, er det fare for at andre norske bedriftsledere ønsker å gjøre det samme, mener leder for Herøya Arbeiderforening i Porsgrunn, Tor Morten Thorsen.

Han er oppgitt over SAS-ledelsens krav om lengde på tariffavtalen.

– Når SAS begynner å tulle med den, tuller de med norsk arbeidsliv, sier Thorsen.

– Det viktigste vi har

Det vanlige i Norge er at en tariffavtale varer i to år, og at det er streikerett i mellomåret. SAS-pilotene har en tariffavtale på tre år nå.

Thorsen frykter en smitteeffekt dersom avtaletiden nå blir enda lengre.

– Det kan fort spre seg til andre industriledere som ikke forstår den norske modellen. Det er alltid en fare når noen må gi etter på noe slikt.

Han presiserer at en uansett bør gjøre det en kan for å unngå streik.

– Det er det siste våpenet vi ønsker å bruke, men det er også det viktigste vi har.

Tror ikke på smitteeffekt

Administrerende direktør for Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, er ikke bekymret.

Han tror det er svært usannsynlig at andre norske bedriftsledere vil kreve en seksårig tariffavtale.

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri tror ikke norske bedrifter vil kreve det samme som SAS-ledelsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det har aldri vært noe sentralt krav fra våre bedrifter.

– Prinsipielt er det nok flere som ønsker seg en litt lengre periode enn to år, men seks år virker for meg helt utopisk, sier Lier-Hansen.

Han er enig med Thorsen i at det er viktig å opprettholde det som kalles «Den norske modellen».

– Jeg er opptatt av at den norske modellen er viktig, og vi må ikke provosere modellen ved å stille krav som bryter med det som er tradisjon og god forvaltningsholdning.

Håper på løsning

NTNU-historiker Ingar Kaldal har tidligere uttalt seg om hvordan han mener utfallet av pilotstreiken kan få betydning videre for hvordan resten av arbeidslivet er organisert.

– Når grunnleggende ordninger i arbeidslivet står på spill, har konfliktene hatt en tendens til å bli både harde og langvarige, sa Kaldal.

Tor Morten Thorsen i Herøya Arbeiderforening håper SAS-streiken går mot slutten, men at resultatet ikke innebærer lengre tariffavtale.

– Jeg synes dette er helt forferdelig, og en seks års avtale høres veldig rart ut, sier Thorsen.