Frykter nytt nedbørmareritt: – Vet ikke om jeg skal le eller grine

Saken oppsummert: Midt-Telemark kan for tredje gang på litt over en måned bli rammet av store nedbørmengder og flom.

Knut Pedersen i Bø kjemper mot vannmassene som truer huset hans.

Ragnhild Øen, som bor fast i en campingvogn ved Beverøya camping i Bø, uttrykker også bekymring for nye oversvømmelser.

Håkon Solberg ved Beverøya camping følger nøye med på Bøelva som stiger, og uttrykker frykt for et nytt døgn med mye nedbør.

Ordfører i Midt-Telemark, Siri Blichfeldt Dyrland, sier at dagens kommunestyremøte trolig blir avlyst på grunn av det varslede været. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Da var det på`n igjen. Vi begynner å få trening i dette nå.

Knut Pedersen står med ei jernrive og prøver å lede vannet bort fra huset han bor i.

– Vannstanden har økt kraftig her den siste timen, og det fortsetter å stige. I tillegg kommer det forferdelige kraftige byger.

Ved Knuts hus skulle det vært en vei opp til naboen, den ser nå mer ut som et elveleie.

– Nå frykter jeg et nytt døgn med nedbør og skader, jeg vet ikke om jeg skal le eller grine, sier han fortvilet.

Midt-Telemark har på en drøy måned opplevd ekstreme nedbørmengder to ganger. Alle gode ting er definitivt ikke alltid tre. Mandag er det sendt ut oransje farevarsel om nedbør på deler av Østlandet og Trøndelag.

Frykter nye oversvømmelser

Ragnhild Øen bor fast i campingvogn ved Beverøya camping i Bø. Også hun har hjertet i halsen når hun ser ut av vinduene.

– Det har vært store oversvømmelser her to ganger på veldig kort tid. Nå er jeg urolig for at det skal skje igjen. Om du ser bort der står det ei campingvogn helt på skakke, sier hun og peker.

Hun sier hun sto opp tidlig for å følge med på været.

– Det var ille nå i forrige uke, og for fem uker siden. Da sto jo plutselig folk til knærne i vann, de ble jo helt forskrekket.

Ragnhild Øen sier hun sto opp tidlig for å følge med på været. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Flyter over

Håkon Solberg ved Beverøya camping i Bø frykter et nytt døgn med mye nedbør, men håper de slipper unna denne gangen.

Håkon Solberg ved Beverøya camping følger nøye med på Bøelva som stiger mandag formiddag. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Jeg ser Bøelva er i ferd med å finne nye veier, og den er ganske røff. Kommer det mye nedbør nå, så vet vi jo hva som skjer. Vi får krysse fingrene for at det ikke skjer en tredje gang, sier han.

Ordfører i Midt-Telemark, Siri Blichfeldt Dyrland sier dagens kommunestyremøte trolig blir avlyst på grunn av været som er meldt.

– Vi avlyser trolig møtet fordi det er meldt såpass mye nedbør. Allerede nå er et møte avlyst på morgenen her, sier hun.

Slik forbereder du deg på styrtregn Sørg for at avløp, kummer og rister er åpne slik at vannet har fritt leide.

Sjekk at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.

Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel.

Rydd hagen for møbler og andre løse gjenstander.

Flytt gjenstander i kjeller opp i en overliggende etasje og i garasjen opp fra gulvet eller et tørt/trygt sted.

Flytt bil, bobil og/eller campingvogn til et sted vannet ikke kan nå.

Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.

Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor fare kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene. Kilde: If Forsikring.

Unngå styrtregnskader

Enkle grep gjør det mulig å unngå eller minimere faren for vannskader.

Ellen Paulsen i If Forsikring. Foto: If Skadeforsikring

– Sørg for at avløp, kummer og rister på egen tomt og ute i veien er åpne, så vannet får fritt leide. Fjern kvist, kvast og blader som ligger rundt. Hvis de blir dratt med av vannet, kan de bidra til å tette igjen kummer og sluk, sier kommunikasjonssjef Ellen Paulsen i If Forsikring.

Det kan også være lurt å ta ting opp fra kjelleren om du er spesielt utsatt for vanninntrening når det regner mye.

– Vi anbefaler også at bil, bobil, campingvogn og lignende flyttes til et sted vannet ikke kan nå, sier Paulsen.