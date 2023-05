Det er lenge siden skog og terrenget i Sør-Norge fikk en skikkelig rotbløyte.

Så langt langtidsvarselet rekker er det null nedbør i vente.

I fjor måtte store skogsareal gi tapt for flammenes vrede.

Men det alle frykter er en skogbrannsommer som i 2018. Drangedal var kommunen som ble verst rammet med hele 23 tilfeller av skogbrann.

I Skien har brannvesenet økt beredskapen i takt med skogbrannvarselet og været vi har i vente.

– Nærmer seg oransje nivå

I Vestfold og Telemark har det vært ekstremt tørt i hele mai.

Flere steder har det kommet 70–80 prosent mindre nedbør enn normalt denne måneden, opplyser Meteorologisk institutt.

Bente Wahl, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt. Foto: MAGNE VELLE

– Det er ikke noen tvil. Det er kjempetørt. I tillegg har vi hatt en del vind, som gjør at det tørker ekstra mye opp, sier statsmeteorolog Bente Wahl.

Akkurat nå melder meteorologene gult farevarsel, som innebærer at det er moderat skogbrannfare.

Meteorologene opererer med to farenivåer for skogbrann, gult og oransje.

Det er lokalt stor skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning, opplyser Meteorologisk institutt. Foto: Meteorologisk institutt

Det vil si at vi kun må et hakk opp på meteorologenes fareskala før det blir en reell fare for at skogbrannen kan bli stor og vanskelig å håndtere.

– Det er nok tett oppunder oransje nivå. Det kan godt hende vi oppjusterer det litt senere i uka, sier Wahl.

– Kan bli et problem

Meteorologen er bekymret.

– Blir det tørt utover hele sommeren, kan dette bli et problem, sier hun og minnes spesielt ekstremsommeren 2018.

Sånn prognosene ser ut i dag ser det veldig tørt ut fram til midten av juni.

– Hvis noe antenner nå er det større spredningsfare. Det er ikke bare uforsiktighet med bål som kan antenne nå, men andre ting kan antenne, for eksempel i nærheten av jernbaner, forklarer Wahl.

– Man må være ekstremt forsiktig, sier hun.

Forberedt på det verste

Det er store lokale variasjoner. I fjellet ligger det fortsatt snø. Langs kysten og godt inn i innlandet i Sør-Norge er det uvanlig tørt.

Skogbrannflyet i området Sør-Øst har allerede hatt sin første overvåkningsrunde i pinsen.

I Vestfold og Telemark har brannvesenet kjørt lokale øvelser i hele fylket for å være forberedt.

Skogbrann i Drangedal i 2022. Foto: Lorentz Berg / NRK

Ove Stokkeland leder staben til Grenland brann og redning. Der har de ryddet fram skogbrannmateriell for sesongen.

Han deler meteorologens bekymring, og ønsker ikke en reprise av sommeren for fem år siden

– Sommeren 2018 ligger friskest i minnet. Vi hadde en veldig lang varmeperiode som avsluttet med dunder og brak og veldig mange branner på en gang. Det er det vi ser på som det mest utfordrende scenarioet for brannvesenet.

Ove Stokkeland er styreleder for felles skogbrannberedskap i Telemark og jobber til daglig som leder for staben i Grenland brann og redning. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Dette er en sårbar fase, sier han.

Dette kan du gjøre

Det har vært flere tilfeller av mindre gress- og lyngbranner denne våren, og omtrent samtlige er menneskeskapte, opplyser Stokkeland.

– Det er det viktigste publikum kan hjelpe oss med, å varsle oss tidlig hvis de ser noe som ligner på skogbrann, sånn at vi kan komme i gang med slukkearbeidet så fort som mulig.

Men du kan gjøre mer. Her er stabssjefens tips: