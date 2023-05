CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.05 °C Les mer om klima

Hydrogen Pro har hovedkontor i Porsgrunn, men planlegger akkurat nå en splitter ny fabrikk i Texas, USA.

Grunnen er enkel.

Der får bransjen nemlig betydelige skatte- og avgiftslettelser.

– I dag er det uaktuelt å sette opp fabrikasjon og produksjon i Norge, sier Tarjei Johansen, administrerende direktør i selskapet.

Vil ha norske støtteordninger

I USA har de satt opp farta for å nå klimamålene for alvor.

President Joe Biden lanserte i august en klimapakke som hjelper næringslivet med å omstille seg og kutte utslipp. Også kjent som The Inflation Reduction Act (IRA).

Målet med avtalen er kort fortalt å takle klimaendringene i tide.

Joe Biden, president i USA. Foto: Susan Walsh / AP

Dette kommer også utenlandske selskaper til gode, som for eksempel Hydrogen Pro fra Porsgrunn i Norge.

De produserer elektrolysører, et redskap som lager grønt hydrogen.

Selskapet som ble startet i 2013 har opplevd stor vekst de siste årene. De har vokst fra ti ansatte ved oppstart, til over 200 i dag.

Bare for dem betyr Bidens klimapakke etterspørsel i milliardklassen.

Om kort tid åpner selskapet altså en ny fabrikk i USA. Det betyr samtidig nærmere 200 nye arbeidsplasser.

Arbeidsplasser som potensielt kunne vært i Norge, om forholdene lå til rette for det.

Det gjør det ikke i dag, mener Johansen.

Hydrogen Pro har hovedkontor i Porsgrunn, men planlegger akkurat nå en splitter ny fabrikk i Texas, USA. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Det er uaktuelt. Vi ser at det er andre plasser, som for eksempel USA, der det blir lagt til rette for leverandører til den grønne industrien. Det gjør det mye mer attraktivt å etablere seg der, sier han til NRK.

I Norge blir det derfor mer attraktivt å investere i amerikanske prosjekter, enn å produsere «hjemme».

– Vi ser jo en tendens til at arbeidsplasser i Norge kan ryke, sier Johansen.

Porsgrunnsbedriften er ikke alene.

Forrige uke ble det kjent at også norske Nel planlegger en stor fabrikk i Michigan, USA.

Årsaken er den samme.

Dette er The Inflation Reduction Act (IRA) Ekspandér faktaboks IRA ble vedtatt av et demokratisk flertall i kongressen, og undertegnet av president Biden 16. august 2022. Lovpakken skal blant annet bidra til grønn omstilling og utslippskutt i USA over en 10-års periode. IRA beskrives av flere som et vendepunkt for grønn omstilling, med betydelige subsidier som får direkte innvirkning på investeringer og eksisterende produksjon i en rekke grønne verdikjeder. Kilde: NHO

Mer forutsigbarhet «over dammen»

Yara er allerede godt etablert i USA, og nyter også godt av de nye støtteordningene.

– Det mest vesentlige med USA sitt opplegg er at det er så forutsigbart, sier Edina Ringdal Wickholm. Hun er dekarboniseringsdirektør i Yara.

Edina Ringdal Wickholm, dekarboniseringsdirektør i Yara. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Der gis det kun støtte til faktisk gjennomførte prosjekter gjennom IRA.

– Det vil si at du må produsere det grønne hydrogenet eller lagre CO₂ før du får støtte. Men dersom du gjennomfører dette er du også garantert støtte, forteller hun.

– Vi er et selskap som skal gjøre store investeringer i det grønne skiftet. Mer forutsigbarhet og tryggere rammer hadde vært veldig bra.

Bransjen håper nå at Norge lar seg inspirere av Bidens metode, men Wickholm understreker at det tross alt er mye positivt på gang her hjemme også.

– Vi ser at det blir gjort mye i EU og Norge for å møte den nye virkeligheten. Vi håper på et regime som gjør det enklere å ta de samme investeringsbeslutningene her. Vi vil jo gjerne investere i Norge også, understreker hun.

– Gjør langt mer i Norge

Mandag gikk startskuddet for industriuka i Porsgrunn.

Til stede var også næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Jan Christian Vestre (Ap), næringsminister. Foto: Simon Skjelvik Brandseth

Han frykter ikke investeringslekkasjer fra Norge til USA som følge av IRA.

– Det er veldig bra at amerikanerne endelig har blitt med i klimakampen. Om man sammenligner den amerikanske økonomiens størrelse med den norske, så gjør vi langt mer i Norge for å akselerere det grønne skiftet, mener han.

Vestre nevner tilskudd, lån og garantier i det grønne energiskiftet som eksempler.

– Vi kommer også til å styrke virkemidlene våre for å tiltrekke oss enda flere investeringer til Norge, sier han.

Om store selskaper skal satse i Norge, kreves det bedre støtteordninger. Etter at Joe Biden lanserte IRA for å nå klimamålene i USA, ser mange bedrifter over dammen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Næringsministeren mener «den norske måten» fortsatt er den beste veien å gå for å styrke landets konkurransekraft.

– I Norge har vi konkurrert på å være best på fag, omstilling og få mest mulig ut av ressursene. Det er suksessoppskriften vår. Vi har vært på dette høyhastighetstoget lenge, sier Vestre.

Wickholm i Yara mener det er nå man har sjansen til å bli med toget videre.

– Norsk industri må ta noen aktive valg nå. De neste femti seksti årene blir bestemt av de investeringene som gjøres i nærmeste fremtid, mener hun.