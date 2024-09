Haci Ömer Ölcer ble tidligere denne uken dømt til å betale et forelegg på 20.000 kroner, etter at han lot to 17 år gamle gutter jobbe etter klokken 21, og tidvis på natten, i kebabrestauranten sin.

Boten var i utgangspunktet på 75.000, men ble kuttet kraftig under behandlingen i Telemark tingrett.

Haci Ömer Ölcer, driver av Topp kebab på Notodden, måtte betale et forelegg fordi han lot 17-åringer jobbe natt. Det synes Sylvi Listhaug (Frp) er håpløst. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Frp-leder Sylvi Listhaug synes uansett det er uforståelig at arbeidsgivere skal straffes for å la unge jobbe på nattetid.

– Helt meningsløst, mener hun.

Vil endre loven

Frp vil tvert imot at arbeidsmiljøloven må endres, og at de som er 15 år og oppover skal kunne jobbe til sent på kveld om de ønsker det.

– Jeg synes det er fantastisk flott, jeg, at 17-åringer ønsker å jobbe på kvelden. Det er et mye større problem at over 100.000 unge mellom 20 og 30 år står utenfor arbeidslivet.

Sylvi Listhaug, leder i Frp. Foto: Peder Bergholt / NRK

– Det gir gode holdninger og innsikt i verdien av penger. Vi bør legge til rette for dette, i stedet for å stenge dem ute gjennom et rigid lovverk, mener Listhaug.

– Har ikke 16-åringer godt av å være hjemme og sove om natta?

– Jeg mener 16-åringer har godt av å jobbe. Det er i hvert fall min holdning overfor mine barn, sier Frp-lederen.

– Ekstra penger er digg

På Menstad ungdomsskole i Skien møter NRK fire tenåringer i den aktuelle aldersgruppa. De er samstemte når vi spør om hva de synes om nattarbeid for 15-åringer.

Fillip Rødsand, Oskar Juve, Alma Schrøder Hustad og Aurora Rollag Erikssen på Menstad ungdomsskole. Foto: Fredrik Pedersen / NRK

– Om vi synes det er greit, og foreldrene er med, så er det jo bra at vi får jobb, mener Aurora Rollag Erikssen (15).

Hun tror ikke eventuell mangel på nattesøvn blir et problem.

Klassekompisen Fillip Rødsand (15) er enig.

– Man kan jo kanskje gjøre det i helgene? Litt ekstra penger er digg, mener han.

Oskar Juve – Når du er 15 skal du tåle å jobbe på natta. Jeg vil tro jeg klarer å fokusere på jobb og skole samtidig.

Fillip Rødsand – Vi har nok av energi til å jobbe. Særlig i helgene. Jeg sovner ikke før klokka er tolv uansett. Mer penger er digg.

Alma Schrøder Hustad – Jeg spiller jo fotball, men synes det hadde vært greit å kunne jobbe litt etter trening. Jeg er ofte våken ganske lenge.

Aurora Rollag Erikssen – Jeg er enig med Sylvi. Det burde gå bra. Det er ikke mange 15-åringer som legger seg tidlig uansett. Det hadde vært fint å kunne tjene litt ekstra.

Vil skjerme de unge

LO er dundrende uenig med Listhaug.

Sindre Hornnes leder blant annet organisasjonenes sommerpatrulje, som besøker unge på jobb.

Sindre Hornnes, LO. Foto: Aslak Borgersrud

– Vi ser jo at belastningen for mange er veldig stor. Det må derfor være grenser for hvor mye man kan jobbe og hvor sent man kan jobbe. Når det arbeidsmiljøloven er basert på viser at dette er helseskadelig, så tror vi det er lurt at de yngste er skjermet, sier Hornnes.

– Det handler jo også om at unge skal få et godt møte med arbeidslivet, og kan jobbe et helt liv, sier han.

Dette mener Listhaug vitner om en mangel på tillit til de unge.

– Det må være opp til ungdommene selv og arbeidsgiver å finne ut av dette. Det greier de helt fint, uten at LO skal blande seg, sier hun.

– Større risiko

Per Olav Skurdal Hopsø (Ap), statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, mener arbeidsmiljøloven er god.

Per Olav Skurdal Hopsø (Ap), statssekretær. Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

– Vi ønsker å legge til rette for at ungdom skal få jobbe, men når det gjelder nattarbeid vet vi at dette innebærer større risiko, og må være mer forsiktig med det, sier han.

At loven kan justeres noe, ser han likevel ikke bort fra.

De har nettopp mottatt en utvalgsrapport som ser på nattarbeid i varehandelen, men han mener at dette også har overføring til mange andre sektorer i arbeidslivet.

– Den skal sendes ut på høring, også kommer vi tilbake til hva vi tenker om nattarbeid når den høringsrunden er ferdig, sier han til NRK.