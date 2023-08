Frp-politiker mistenkt for å ha betalt unge jenter for nakenbilder

Torsdag ble en lokal politiker i Vestfold pågrepet av politiet og fredag ble han varetektsfengslet i fire uker mistenkt for kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige.

Siktelsen omfatter også trusler og brudd på alkoholloven.

Politikeren står på en av Fremskrittspartiets lister til årets valg og har en reell sjanse til å få plass i kommunestyret etter valget.

Han anker fengslingen, sier hans advokat.

Påstår flere lovbrudd

Politiadvokat Magnar Pedersen vil ikke uttale seg om saken nå, men i siktelsen vises det til brudd på flere paragrafer i straffeloven.

§ 298: Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke.

§ 309, første ledd: Kjøp av seksuelle tjenester fra person under 18 år.

§ 263: Trusler som er «egnet til å fremkalle alvorlig frykt».

§ 231: Narkotikaovertredelse.

Han er også siktet for å ha kjøpt alkohol til noen som ikke er gamle nok til å kjøpe selv.

Anker umiddelbart

Vestfold tingrett mente det var skjellig grunn til mistanke og at det handlet om straffbare handlinger som kan gi høyere straff enn fengsel i seks måneder, heter det i kjennelsen fra tingretten.

I kjennelsen beskrives situasjonen som uoversiktlig, men at den siktede selv i sin forklaring har sagt at han har «hatt kontakt med de fornærmede jentene, og at han har mottatt «ett par» nakenbilder fra noen av dem».

Retten anser at det er fare for at politikeren kan ødelegge bevis hvis han slippes fri.

Derfor ga de politiet medhold til fengsling mens saken etterforskes.

Politikerens advokat, Jon Anders Hasle, sier til NRK søndag kveld at hans klient nekter straffskyld og ønsker å anke fengslingen.

– Jeg jobber med anken nå og den blir sendt i løpet av dagen.

Hasle vil ikke gå inn på hva klienten har forklart om forholdene han er siktet for.

Hvis anken ikke hjelper, så vil mannen sitte fengslet fram til tre dager før valget.

Derfor anonymiserer vi Ekspander/minimer faktaboks Saken har offentlig interesse, men NRK identifiserer ikke lokalpolitikeren. Saken er på et tidlig stadium og hensynet til tredjepart (berørte) spiller inn. Samtidig er det et berettiget behov for informasjon til offentligheten i en sak som dette. Tingretten har avsagt en kjennelse på fire ukers varetektsfengsling. NRK har også vektlagt at siktede har en offentlige rolle, som en profilert lokalpolitiker gjennom flere år.

Partiledelsen er sjokkert

Forholdene som politikeren er siktet for har ikke skjedd i partisammenheng.

Likevel er Fremskrittspartiet påvirket av det som har skjedd.

– Jeg er sjokkert over hele saken, sier lederen av lokallaget i den aktuelle kommunen. Han sier saken både er svært uheldig og beklagelig og at de tar det tungt.

Han har varslet Frps sentrale ledelse om saken.

Assisterende generalsekretær i Fremskrittspartiet, Helge Fossum. Foto: FRP

Assisterende generalsekretær Helge Fossum sier de er orientert om saken i Vestfold og at organisasjonsutvalget skal ha møte om dette i morgen mandag.

Regelverket i Frp er slik at medlemmer som er under etterforskning eller siktet for straffbare handlinger får sitt medlemskap fryst inntil saken er avgjort, sier Fossum.