Temperaturen ute stiger og sola skinner. Det mange ikke tenker på, er at asfalt faktisk kan bli så varmt at hunder som blir med på tur kan skade seg.

Det var det som skjedde med toåringen Frøya. Hun ble med eieren sin på en sykkeltur, noe hun ofte gjør. Etter at de kom hjem, la eieren merke til at hun haltet og det virket som om hun hadde vondt i potene.

Mesteparten av sykkelturen foregikk på asfalt. Trolig ble også poten verre av at de også var innom stranda på turen. Frøya hadde fått brannskade på alle potene.

– Dette vil vi advare mot. Må turen foregå på asfalt, så gjør det veldig tidlig på morgenen eller sent om kvelden, sier Helene Bjerkeland, dyrepleier ved Evidensia Vestfold Dyrehospital.

BLID JENTE: Hunden Frøya er glad i å gå på tur. Foto: PRIVAT

NRK har vært i kontakt med eieren av hunden som har gitt tillatelse til at NRK kan fortelle historien og bruke bildene. Han ønsker ikke at vi bruker navnet hans.

Ser mange lignende skader

Brannskader og slitasjeskader i forbindelse med høy aktivitet på varmt underlag er noe Evidensia ser mye av på sommerhalvåret. Bare på dyrehospitalet i Tønsberg får de inn rundt en i uka.

– Varmen og friksjonen ved å løpe på asfalt fører til at det ytterste laget blir slitt bort og man får disse sårene som Frøya fikk, sier Bjerkeland.

Dyrepleieren sier at det er vanskelig å gi en eksakt temperatur for når det er «for varmt», men over 20 grader bør man være forsiktig. Hun anbefaler at man putter baksiden av hånda på asfalten og holder den der i fem sekunder.

– Hvis du ikke klarer å holde hånda der, bør man droppe turen.

DYREPLEIER: Helene Bjerkeland. Foto: Evidensia

Det går bra med Frøya

Frøya fikk behandling for sårene ved Evidensia i Tønsberg og hun kommer til å bli helt frisk.

– De neste dagene nå må Frøya gå med potesokker og smøres flere ganger daglig med potesalve som inneholder medisinsk honning, samt at hun får smertestillende, sier Bjerkeland.

Evidensia anbefaler bruk av potesokker om sommeren, spesielt om turen går langs asfalt.

– Det kan også være lurt å bruke medisinsk honning etter turen. Da forebygger man skade som eventuelt har skjedd, sier Bjerkeland.