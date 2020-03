Frivillige sendt hjem fra Lesvos

Mandag meldte organisasjonen Dråpen i havet at flere av deres hjelpearbeidere hadde blitt angrepet av høyreekstreme, på den greske øya Lesvos. Tre biler ble angrepet. Der satt det hjelpearbeidere fra Norge og andre land.

– Det er det verste jeg har opplevd i hele mitt liv. Jeg hadde med meg fire andre damer som også jobber som frivillig, for en annen organisasjon. Det var en kaotisk situasjon, forteller Ida Eri Sørbye fra Tønsberg.

Hun er ansvarlig for det frivillige arbeidet som utføres på Lesvos av organisasjonen Dråpen i havet.

Etter at Tyrkia på lørdag gjorde det klart at de ikke ville stoppe flyktninger på vei til Europa, har flere flyktninger kommet til den greske øya. Det har skapt stor frustrasjon blant lokalbefolkningen.

KNUST BILRUTE: Angrepene skal ha skjedd på veien mellom Moria-leiren og øyas hovedstad Mytilini søndag. Foto: Ida Eri Sørbye / privat

Full panikk

– De kom mot oss med stokker og knuste rutene på bilen vår. Vi prøvde å komme oss unna, men de fulgte etter oss på motorsykler.

Hun beskriver hendelsen som svært dramatisk.

– Jeg fikk full panikk da jeg så at de skulle slå bilen vår. Jeg var ganske hysterisk. Heldigvis hadde jeg fire kloke damer i bilen som tok vare på meg og fikk meg til å kjøre videre.

GLASSKÅR: Slik så det ut inne i bilen etter angrepet. Foto: Ida Eri Sørbye / privat

Eskalert kraftig

Ifølge den frivillige organisasjonen Dråpen i havet har situasjonen eskalert kraftig i løpet av den siste uken. Nå blir frivillige sendt hjem.

Sørbye har vært på Lesvos siden starten av januar. Hun sa opp jobben hjemme i Norge for å jobbe som frivillig i et halvt år.

– Jeg skulle egentlig være her til juli. Nå er situasjonene så anspent at vi ikke ser på det som trygt å jobbe under slike forhold. Vi har tatt ut alle våre frivillige fra Lesvos og stengt aktivitetene på ubestemt tid, forteller Sørbye.

PAKKET OG KLAR: Dette bildet ble tatt rett før Ida Eri Sørbye reiste til Lesvos for å jobbe som frivillig. Foto: Privat

Uoversiktlig situasjon

Ifølge Utenriksdepartementet har greske myndigheter gjennomført en rekke tiltak for å koordinere utfordringene knyttet til krevende situasjoner, på noen av øyene nærmest Tyrkia.

– Situasjonen på enkelte av øyene nærmest Tyrkia er uoversiktlig og kan endre seg på kort varsel, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Ane Haavardsdatter Lunde.

– Den norske ambassaden i Athen følger saken tett og er i kontakt med greske myndigheter, sier hun.

På vei hjem

Ida Eri Sørbye er tirsdag ettermiddag på vei hjem til Norge.

– Jeg syns det er trist at frustrasjonen blir så stor at man blir voldelig. Nå følger vi med på hvordan situasjonen utvikler seg videre. Foreløpig er det ikke trygt å være der, sier Sørbye til NRK.

Sørbye avslutter med at hun håper at man kan starte opp igjen med aktivitetene så snart det er trygt på Lesvos.