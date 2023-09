Fraværet blant 10.-klassinger øker: – Å være sliten er ikke grunn til å være hjemme

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Skoleledere er bekymret for økende fravær blant elever, ofte grunnet småsykdom og ferier.

Elevene i 10. klasse hadde typisk åtte dager og seks timer fravær sist skoleår, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet som kom torsdag.

Det er to dager og en time mer enn i 2018/2019.

Gimsøy skole i Skien er en av skolene som merker det økte fraværet.

I snitt var elevene her borte i 10,5 dager i forrige skoleår.

Rektor Sten Rune Sannerholt ved Gimsøy ungdomsskole sier fraværet har økt etter pandemien. Foto: Skien kommune

– Å være sliten er ikke grunn til å være hjemme. Man er ikke i toppform hver dag. Man skal være på skolen hvis man ikke er for syk til å være der.

Det sier rektor Sten Rune Sannerholt ved Gimsøy ungdomsskole i Skien.

Allerede to og en halv uke inn i det nye skoleåret er elevene allerede oppe i 151 fraværsdager.

Fraværet i skolen øker

De nye tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at 15 prosent av elevene hadde 20 fraværsdager, og jentene var vekk en dag mer enn guttene.

Elever har høyest dagsfravær i Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark, mens Oslo har høyest timefravær.

Skoleeiere og skoleledere over hele landet er bekymra for fraværet, og en rapport om situasjonen i skolen i Norge blei offentliggjort torsdag.

Under koronaen blei fraværsreglene endra, og derfor er det ikke mulig å si noe om elevenes reelle fravær i disse skoleårene.

Skal finne ut hvorfor fraværet øker

Utdanningsdirektoratet jobber nå med å finne ut hvorfor fraværet øker og hva som bør gjøres både på kort og lang sikt.

Disse anbefalingene skal neste måned gis til Kunnskapsdepartementet.

Direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet sier utviklingen i fraværet blant 10.-klassingene er bekymringsfull.

– Jeg er bekymra for et økt fravær i skolen. Det går ut over barnas læring og trivsel, sier Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet.

– Vi er opptatt av å få fram elevstemmen her. Vi vet en del om fraværet fra skolesiden og foreldrene, men mindre om barn og unges perspektiv.

Han mener det også er behov for en bedre nasjonal statistikk over fravær.

Merker at flere er borte fra skolen

Ved Gimsøy skole merker flere av de ferske 10.-klassingene at fraværet har økt.

– Det spørs litt på viljen. Det er lettere å si at en er mer syk enn en egentlig er etter koronaen. Jeg synes ikke det er bra at det er mer fravær enn før, sier Daniel Hauge.

Daniel Hauge synes ikke det er bra at fraværet øker. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Elevene nikker gjenkjennende til at slitenhet blir brukt som grunn til å være hjemme.

Emilia Kristoffersdotter og Dalin Rahem sier en del velger å være hjemme når de er slitne. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Jeg synes flere er vekk enn tidligere, og det allerede i starten av skoleåret. Hvis du er lei av skolen, vil du gjøre alt for å være hjemme, sier Dalin Rahem.

– Man må gå til skolen selv om man er sliten, for det er viktig, sier Emilia Kristoffersdotter.

– Vanskelig å være tøff mot barnet sitt

Ledelsen ved Gimsøy ungdomsskole har lenge snakka med foreldrene om at terskelen for å bli hjemme må være høy, og at det er viktig med nok søvn og mat.

– Jeg tror enkelte foreldre synes det er vanskelig å være tøff mot barnet sitt selv om de er tette i nesa og litt forkjøla, sier Sannerholt.

Han understreker at det viktigste er å få barna å skolen, ellers blir de hengende etter.

– Jeg tror at man om 10–20 år vil se hvilken skade koronaen faktisk gjorde og at vi holdt skolene stengt.

Søknader om permisjoner renner inn

Også i barneskolen merkes det at fraværet øker.

– Det er bekymringsfullt, sier rektor Mari Lunde ved Borge barneskole i Porsgrunn.

Da skoleåret blei avslutta i juni, hadde elevene ved denne skolen i snitt vært borte i mer enn 10 dager.

Rektoren er også betenkt over at det så kort tid etter skolestart også renner inn søknader om permisjoner.

– De tar langhelger, torsdag og fredag, eventuelt mandag, og de søker om fri til å reise på turer eller på ferie med besteforeldre, eller fotballkamper i England.

Det er vanskelig å si nei til ferieønsker og begrunne dette med at det ikke er forsvarlig når de går på barnetrinnet, sier rektor Mari Lunde ved Borge skole. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Flere enn før sier det er nå de har råd til å dra på ferie.

Men elevene mister det sosiale, og skolen ser at en del foresatte mener det er vel så viktig å reise på ferier og oppleve andre ting.

– Forståelsen av viktigheten av skole har blitt litt lavere. Vi merker en dreining i negativ forstand.