Nylig ble en lokal politiker i Vestfold pågrepet av politiet og varetektsfengslet i fire uker mistenkt for forsøk på kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige.

Siktelsen omfatter også trusler og brudd på alkoholloven.

Politikeren står på en av Fremskrittspartiets lister til årets valg og har en reell sjanse til å få plass i kommunestyret etter valget.

Fratatt medlemskapet

Nå er politikeren fratatt medlemskapet i Fremskrittspartiet.

Anni Skogman er leder for organisasjonsutvalget sier via en pressemelding at alle skal være trygge i møte med folk fra partiet.

SKAL VÆRE TRYGGE: Anni Skogman er leder for organisasjonsutvalget sier via en pressemelding at alle skal være trygge i møte med folk fra partiet. Foto: PRESSEBILDE / NORDNORSK KUNSTMUSEUM

– Derfor er det veldig viktig for oss å reagere raskt og tydelig når vi får varsler om en sak som dette. Selv om ingen er skyldig frem til det er tilstrekkelig bevist, kan vi basert på saken ikke ha tillit til at vedkommende skal representere partiet, opplyser Skogman.

Skogman mener denne saken er svært alvorlig.

– Vi tenker på de som er berørt og tar sterk avstand fra de handlingene vi er kjent med. Det er aldri bra med slike saker, derfor må vi raskt avklare forholdet mellom partiet og den det gjelder. Det har vi gjort i denne saken, sier Skogman.

Sjokkert

Hun legger til at det nå er opp til påtalemyndighet og domstol å sørge for en rettskraftig avgjørelse. Fremskrittspartiet skal derfor ikke ta nærmere stilling til saken.

Derfor anonymiserer vi Ekspander/minimer faktaboks Saken har offentlig interesse, men NRK identifiserer ikke lokalpolitikeren. Saken er på et tidlig stadium og hensynet til tredjepart (berørte) spiller inn. Samtidig er det et berettiget behov for informasjon til offentligheten i en sak som dette. Tingretten har avsagt en kjennelse på fire ukers varetektsfengsling. NRK har også vektlagt at siktede har en offentlige rolle, som en profilert lokalpolitiker gjennom flere år.

Fylkesleder Bjørn-Kristian Svendsrud i Vestfold og Telemark Frp, sier til NRK at det nå er viktig at politiet får undersøkt saken grundig.

– Jeg ble sjokkert da jeg fikk vite dette i går kveld. Det som blir viktig nå er at politiet får gjort sin etterforskning, sier han.

Flere fornærmede

Politiadvokat Pia Klafstad sier det er flere fornærmede i saken. Hun vil ikke gå inn på hvilke spor politiet har sikret seg.

– Det vil jeg ikke gå inn på av hensyn til etterforskningen, som er helt i startfasen.

Politiet skal nå gjøre tekniske og taktiske etterforskningsskritt.

– Det vil si avhør av fornærmede og vitner og gjennomgang av beslag, sier hun.

Mannens forsvarer, Jon Anders Hasle sa søndag til NRK at fengslingen på fire uker er anket til lagmannsretten.

Siktede nekter straffskyld.