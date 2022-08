Fra fengsel til fast jobb: – Det føles godt at noen har bruk for meg

På pauserommet hos Meny Stavern går praten over matbokser og kaffekopper lett mellom butikksjef Thomas Eriksen og Frank Skråmo.

Sånn var det ikke første gang de møttes for nesten 3 år siden.

Det var nemlig ingen selvfølge for Eriksen å slippe en person med en lang fengselsstraff bak seg, inn på arbeidsplassen.

– Jeg sa nei først, sier butikksjefen.

Så gikk han hjem og tenkte seg om.

Ga nesten opp

Arbeidsgivere som tar inn innsatte, kan få lønnsstøtte.

Etter at han ble løslatt, var Frank Skråmo først innom to andre arbeidsgivere. Begge valgte å avslutte.

– Jeg jobbet doble skift og torde ikke si nei, forteller han. Likevel ble det bråstopp.

Da gikk han i kjelleren.

– Jeg ringte Tobias og sa at jeg ikke orka mer.

Skråmo hadde tilbud om kriminelle oppdrag. Uføretrygd var også en mulighet. Men han ville jobbe.

Kort tid etter telefonsamtalen, stod Tobias Hofsøy i «Sammen for livet» på døra. Organisasjonen jobber for å få straffedømte ut i jobb.

De to skulle ut og finne Skråmo en jobb.

– I to dager kjørte vi rundt, minnes de begge to. Begge blir litt tårevåte når de tenker på de dagene.

Frank Skråmo fikk hjelp av Tobias Hofsøy i Sammen for livet. Denne uken feiret de at 100 innsatte har blitt til 100 ansatte siden oppstart i 2015. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Hofsøy hadde forlatt en jobb i fengselet for å starte «Sammen for livet». Han trengte å lykkes med å få tidligere fanger i jobb. Mens Skråmo så gjerne ville få et helt vanlig liv igjen.

Mye stod på spill.

Tilbake til samfunnet

Frank Skråmo er ikke stolt av det som fikk ham i fengsel.

– Jeg gjorde én feil, sier han og vrir seg på stolen. Skråmo angrer og vil ikke snakke mer om det. Dommen på 11 år sier sitt om at det var alvorlig, mener han.

Før var han brannmann i Oslo, og armene hans vitner om et hett forhold til Vålerenga.

I fengselet utdannet han seg til kokk og fikk fagbrev. Før soningen var ferdig ble han en av dem som Kriminalomsorgen mente hadde en god sjanse til å komme seg tilbake til et normalt liv.

De koblet ham opp med «Sammen for livet» og Tobias Hofsøy.

Han skulle bli den viktigste personen i Skråmos liv.

Tobias Hofsøy er daglig leder i Sammen for livet. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Kommer ut og går inn igjen

Hvert år slipper rundt 8000 personer ut av norske fengsel.

Tall fra Kriminalomsorgen viser at 1 av 3 som blir sluppet fri, havner i fengsel igjen innen fem år. For de som soner i et høysikkerhetsfengsel, er tallet enda høyere – 44 prosent.

Professor Katrine Vellesen Løken ved Norges Handelshøyskole.

Å sitte i fengsel kan faktisk være en fordel, viser en studie fra 2016 som professor Katrine V. Løken har bidratt til. Det var færre som ble tatt for nye lovbrudd etter et opphold i fengsel enn ved andre straffemetoder.

– Denne studien viser også at jobb etter soning er veldig viktig for å redusere tilbakefall, skriver hun i en e-post til NRK.

Særlig tiltak som kan hjelpe den innsatte til å forberede seg på å komme i jobb etter soning, er effektivt.

En sjanse til

Butikksjefen som først sa nei, fikk tenkt seg om.

– Jeg trengte å bli kjent med Frank først, så vi gikk med på å prøve, forteller Thomas Eriksen.

Butikksjef Thomas Eriksen. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Etter seks måneder og flere samtaler, kom dagen da Skråmo ble kalt inn på kontoret.

– Jeg gråt hele veien hjem, forteller han.

Skråmo hadde endelig fått en fast jobb.

– Det føles godt at noen har bruk for meg, sier han.