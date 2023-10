Kvinnen som ble påkjørt gikk i mørke klær, uten refleks, da ulykken skjedde.

Hendelsen ble filmet.

– Nærmest klin umulig å se

Brannvesenet var først på stedet etter ulykken fredag kveld. De kom tilfeldigvis kjørende i forbindelse med et annet oppdrag.

– En person lå da på asfalten. Vi satte på blålys, og brannmannskapene hoppet ut. De ga førstehjelp fram til ambulanse var på stedet, sier underbrannmester Vestfold Interkommunale brannvesen, Stener Knem.

Nødetatene på stedet etter ulykken i Mammut-krysset i Tønsberg fredag. Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

Han understreker at de ikke tar stilling til skyld, men at ulykken er en påminnelse om viktigheten av refleks i høstmørket.

– Bilen som kjørte på fotgjengeren filmet. Fotgjengeren var mørkkledd og bar ikke refleks. Personen var dermed nærmest klin umulig å se, sier Knem.

– Vår eneste oppfordring til alle myke trafikanter er å bruke refleks. Når vi kjører utrykning er vi også avhengig av å se folk selv. Det er mørkt, våt og beksvart asfalt.

De siste opplysningene om kvinnen som ble påkjørt, var at vedkommende var våken, men klaget over smerter etter ulykken.

Politiet har så langt ingen grunn til å tro at bilføreren har gjort noe galt.

– Det er ingen opplysninger om noe annet enn at bilføreren har kjørt på grønt, og det er ikke noe galt med lysreguleringen, sier operasjonsleder Ottar Steinstø i Sør-Øst politidistrikt til TB.

Refleks reduserer risikoen med 85 prosent

Vegvesenet anslår at risikoen for å bli påkjørt reduseres med 85 prosent ved refleksbruk.

Tidligere i høst gikk Yrkessjåførenes landsforbund ut med en oppfordring til folk om å tenke seg nøye om når kveldene blir mørkere.

– Nå er de lyse sommerkveldene over, og det blir mørkt tidligere og tidligere. Vi ser dessverre at mange ikke tenker over at dette, og lar være å bruke refleks, sier Jan Arne Laberget, leder for lastebilsjåførene i Yrkestrafikkforbundet.

Jan Arne Laberget leder i YTF Logistikk. Foto: Per Christian Lind / Yrkestrafikkforbundet

Han har kjørt vogntog i over 40 år og opplever farlige situasjoner hver eneste høst og vinter.

Refleksråd fra Trygg trafikk Foto: Trygg Trafikk Ekspander/minimer faktaboks Fest refleks på alle jakker og bagger

Legg refleksbånd i skoene

Bruk refleks som beveger seg når du går, da synes du best

Bruk minst to reflekser slik at du er synlig fra alle kanter

Heng refleksen i knehøyde eller bruk slapwrap på bein

– Med nærlys i 50 km/t har jeg to sekunder på å oppdage en gående uten refleks. I 80 km/t er det snakk om litt over et sekund. Det sier seg selv at å ikke bruke refleks i trafikken er livsfarlig, sier Laberget.