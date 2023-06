I store deler av landet er det stor skogbrannfare nå. Bare i forrige uke har et tosifret antall branner brutt ut.

Farevarselet på oransje nivå gjelder helt til det kommer betydelig mengde regn.

Det vil si over 20 millimeter.

De siste dagene har det kommet noe nedbør, men dette er altså ikke nok, ifølge meteorologen.

– Vi bør ha en ordentlig rotbløyte. Det har vi ikke hatt enda, sier meteorolog Eldbjørg Moxnes.

Vi trenger mer regn for å kunne få ned skogbrannfaren, forteller meteorolog Eldbjørg Moxnes. Foto: Privat

Fortsatt skogbrannfare

Værstasjonen i Østre Toten er den som har fått mest nedbør i Sør-Norge det siste døgnet, med 21,4 millimeter. Etne i Vestland med 19,9 mm, mens Sande i Vestfold har fått 14,7 millimeter.

Moxnes forteller at nedbøren bare trekker ned i deler av den tørre i overflaten. Når det blir opphold mellom bygene, vil det igjen tørke opp.

– Selv om det også er ventet noen regnbyger tirsdag, vil ikke det heller være nok til at det dempes noe særlig.

Noen av værstasjonene som har fått mest nedbør det siste døgnet. Foto: Meteorologisk Institutt

Tall fra Meteorologisk institutt viser at de har sendt ut hele 128 farevarsler om skogbrann så langt i år.

Det er det høyeste på fem år.

Flere skogbranner i Sør-Norge

I morgentimene mandag jobber brannvesenet i Agder med etterslukking av fem skogbranner.

I Vaksdal i Vestland starta en skogbrann sent søndag kveld. Der er Sivilforsvaret inne med 13 personer.

– Det er planlagt at de skal ut i samarbeid med skogbrannhelikopter og brannmannskap, sier sivilforsvarsadjutant Hans Erik Myren.

Brannvesenet og Sivilforsvaret på vei opp til terrenget hvor det brenner i Vaksdal. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Brannen som starta i Samnanger onsdag har blussa opp igjen med jevne mellomrom. Der er 20 personer fra Sivilforsvaret på stedet. De håper å trappe ned, enten med etterslokking eller med avvikling av innsatsen.

– Det kom en del regn i går, så jeg har et håp om at temperaturen har sunket litt ute i terrenget. De skal ta en vurdering på det, sa Myren til NRK mandag morgen.

I Samnanger i Vestland har skogbrannen blussa opp igjen med jevne mellomrom. Foto: 110 Vest

Brenner fortsatt i Kvelde

Ved Middagskollen, mellom Larvik og Siljan, brenner det fremdeles etter lynnedslag torsdag ettermiddag. Siden da har store styrker fra brannvesenet og Sivilforsvaret jobbet iherdig med å slokke brannen.

Det er omtrent 300 høydemeter til toppunktet hvor det brenner, forteller brannkonstabel Morten Kristoffersen.

Brannkonstabel Morten Kristoffersen i Larvik brann og redning. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– I natt var vi ute og så flere små bål, men det virker som det har avtatt en del på morgenen.

Ifølge brannsjef Jan-Olav Vagle er det den største skogbrannen på mer enn 27 år i Vestfold. Ikke sikkert i areal, men i hvert fall i varighet.

– Det er den verste plassen vi kunne få skogbrann, fortalte Vagle i helga.

579 personer fra Sivilforsvaret

Det etableres vannforsyning opp til brannområdet ved Middagskollen, forteller Vegard Gebuhr som er leder i Sivilforsvaret i Vestfold.

– Det har vært såpass tørt og det ulmer godt i bakken. Det må ganske mye regn til. Det er derfor vi skal hjelpe til med vannforsyning slik at vi får slokket det ned.

I perioden fredag 16. juni til og med mandag 19. juni på morgenen har 12 sivilforsvarsdistrikt deltatt i 18 innsatser.

Totalt har 579 personer i Sivilforsvaret lagt ned 5.958 innsatstimer i helgen.

Av disse innsatsene er alle skog-, gress- eller lyngbranner, med unntak av en.

Ressurskrevende arbeid

Onsdag og torsdag er det meldt rundt 20 millimeter regn i Bergen.

Det er ikke sikkert at det er nok nedbør, ifølge brannsjef i Bergen, Janicke Larsen.

Brannsjefen i Bergen, Janicke Larsen, ønsker seg mer regn. Foto: Siv Kristin Hovland / Bergen brannvesen

– Slik som vi vurderer det nå må det komme ganske mye regn for at skogbrannfaren skal gå ned. Noe av det som bekymrer oss er at det kommer en del lyn, som igjen utgjør en fare for nye branner.

Områdene i Samnanger og Vaksdal, samt i Larvik, hvor det har brent den siste uka har vært ulendte og bratte.

– Det er klart at det er tungt for mannskapene å jobbe ute. Vi må hele tiden tenke på restberedskap, og vi er hele tiden bekymra for at det skal komme flere branner. Dette er ressurskrevende, sier Larsen.