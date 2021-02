Forsvarer om glemte detaljer: – Et umenneskelig krav til folks hukommelse

På rettssakens oppløpsside mener fortsatt de tre tiltalte at de ikke har gjort noe galt. Fredag sa Økokrim at åtte måneder i fengsel er passende straff.

Forsvarer for arkitekt Rune Breili, Vibeke Hein Bæra, skrudde klokka tilbake til da saken begynte å rulle. Det var Breili selv som gikk til politiet da spekulasjoner om ulovlig hyttebygging kom frem.

– Man skal være usedvanlig kald hvis man har noe å skjule og samtidig går til politiet, sa hun i retten tirsdag.

Bæra peker på manglende konkrete bevis i saken mot Breili og tidligere byggesakssjef i Tjøme kommune, Harald Svendsen.

De står tiltalt for grov korrupsjon og grove saksbehandlingsfeil i mange byggesaker. Økokrim har dratt frem flere vennetjenester de har gjort for hverandre, blant annet at Breili tegnet huset til Svendsen, gratis.

Økokrim mener hustegningene kostet minst 28.000 kroner. Men Bæra mener tjenesten kun er verdt 6750 kroner, mellom 6–8 timer med tidsbruk.

– Denne grove korrupsjonsbestemmelsen er forbeholdt de aller mest alvorlige sakene, sa Bæra og mener denne saken altså ikke er i nærheten av å være grov.

To arkitekter som vitnet i retten, og som har studert tegningene, mener Breili må ha brukt mye lengre tid.

DYTTET OPP: Forsvarer Knut Strømme dyttet ansvaret oppover i systemet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Skyldte på andre sjefer i kommunen

Harald Svendsens advokat mener alle sakene som dreier seg om ulovlige kjellere, for stor utbygging og andre tekniske detaljer, ikke skyldes at Svendsen lot Breili få fordeler. Han skyldte på systemet.

– Ansatte hadde ikke retningslinjer å forholde seg til og sto mellom ny og gammel kommuneplan, og ny plan- og bygningslov, sa advokat Knut Strømme.

Han mener dette viser at Svendsens sjefer ikke har gjort jobben sin og tatt ansvar for at mange saker ble feil.

– Det var kommunalsjefen som var å se på som overordnede. Derfor må Svendsen frifinnes, sa Strømme, som sliter med å se noen konkrete bevis for grov korrupsjon.

Både han og Bæra var klare på at Svendsen og Breili må frifinnes. De mener vennetjenestene har skjedd på privaten og ikke påvirket byggesakene direkte.

– Ja, han har vært inhabil. Men det blir ikke det sentrale her, sa Strømme.

AVSLUTTET: Rettssaken mot ulovlig hyttebygging i strandsonen på Tjøme er nå over. To tidligere byggesakssjefer og en arkitekt er tiltalt for grov korrupsjon og saksbehandlingsfeil. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Glemte detaljer

Det er snart 11 år siden Breili hjalp Svendsen med huset og 16 år siden han hjalp han med andre private tegnetjenester, gratis.

At det har gått så lang tid har betydning, mener advokat Bæra. Hun er kritisk til at Økokrim trekker frem at de to har sagt en ting i avhør, og noe helt annet i retten. Og gått sammen om forklaringer.

– At det i dag stilles krav til å huske alt av detaljer, er et umenneskelig krav til folks hukommelse. Det fremstår for meg som to menn som har kjent hverandre i alle år. Det er slett ikke unaturlig at man snakker sammen om noe som skjedde for 10 år siden, sa Bæra.

Den tredje tiltalte i saken, Hans Petter Abrahamsen, som ikke godtok en bot for grove saksbehandlingsfeil og tjenesteforsømmelse, ba også om å bli frikjent fredag.

Dommen er ventet 18. mars.

Dette er de tette båndene mellom de tre tiltalte: