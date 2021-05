Onsdag fortsatte rettssaken mot den terrortiltalte 25-åringen fra Skien i Oslo tingrett.

Tiltalte nekter fortsatt å reise for retten. Han ville heller ikke reise seg da dommerne skulle avlegge ed tirsdag.

– Nei, ellers takk, svarte han da dommeren ba han om å reise seg etter lunsjpausen.

Da dommeren spurte om hvorfor, sa tiltalte at det står i islam at man ikke skal gjøre det.

Han viste til at det står i en hadith at man ikke skal reise seg for andre.

Dette ville han gjerne vise dommeren, og hun svarte at hun var veldig interessert i å se det.

Hadith er innen islam nedskrevne fortellinger om hva profeten Muhammed sa og gjorde, eller unnlot å gjøre.

Forsvarer: – Et valg han har tatt

Tiltaltes forsvarer Brynjar Meling sier dette om at klienten hans nekter å reise seg for dommerne:

– Det er et valg han har tatt basert på sin forståelse av en hadith at man ikke skal reise for andre mennesker. Det er et valg han tar og så får retten se hva de gjør med det.

Er det uheldig for saken hans at han nekter å reise seg?

– Jeg har tillit til retten at de klarer å se på sakens rettslige problemstillinger uavhengig av dette.

HANS VALG: – Det er et valg han tar og så får retten se hva de gjør med det, sier forsvarer Brynjar Meling om hvorfor ikke den tiltalte 25-åringen reiser seg for retten. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Har du gitt han noe råd?

– Jeg kan aldri gå inn på hvilke råd jeg som advokat har gitt mine klienter. For da kommer jeg en eller annen gang til å møte meg selv i døra. Så det kommenterer jeg heller ikke i denne saken.

På rettens første dag var det lett å se at Meling oppfordret klienten til å gjøre som dommeren sa, da alle ble oppfordret til å reise seg fordi meddommerne skulle avgi forsikring. Tiltalte ble sittende.

Kolossal propaganda

25-åringen er tiltalt for forsøk på medvirkning til flere terrorangrep i utlandet i chattegrupper han var administrator for.

Thomas Hegghammer er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Han beskrev i retten hvordan IS utviklet et storstilt apparat for propaganda på internett fra 2014.

– Det var kolossalt. De var overalt, på Facebook, Twitter, og de hadde en egen radiostasjon, sa sjefsforskeren.

– Det ville vært vanskelig for en ung muslim i Europa ikke å bli eksponert for IS-propaganda, sier han.

En skygge av seg selv

Videoene inneholdt eksplosiv voldsforherligelse og var tydelig rettet mot ungdom med spillreferanser og sarkasme, ifølge Hegghammer.

– IS har tatt imot alle og den eneste inngangsbilletten er baya, en muntlig troskapsed, sa han.

I dag er propagandaapparatet en skygge av seg selv sammenliknet med 2014, påpekte Hegghammer.

FORKLARER SEG: Sjefforsker Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt sier nettpropaganda er sentralt for framveksten til IS. Foto: Svein Olsson / NRK

Etterretningsvirksomhet i Europa har ført til at nettverkene er svekket, som Profetens Ummah i Norge.

– Det er ikke fysiske etablerte miljøer igjen. De blir oppdaget i større grad enn før. Det gjør at vi ser en dramatisk økning i solo, sa forskeren.

Delte ekstrem propaganda

25-åringen er tiltalt for å ha deltatt i terrorgruppa IS. Han skal også ha delt bombeoppskrifter og propaganda for IS.

Tiltalen er ifølge politiet svært alvorlig, og har en strafferamme på inntil 21 års fengsel.

Ifølge påtalemyndigheten var han administrator av 566 grupper på sosiale medier der han delte ekstrem propaganda og oppfordret til terrorhandlinger.

SIKKERHETSBRIST: Statsadvokat Geir Evanger mener tiltalte hadde en sterk religiøs overbevisning og påvirkningskraft på andre. Foto: NRK

Sentralt i rettssaken er 25-åringens aktivitet på det sosiale mediet, Telegram.

Terrorforsker Michael Krona ved Malmö universitet har forsket på IS siden 2014.

Da liknet propagandafilmene mest på reisereportasjer som glorifiserte kalifatet, fortalte han i retten onsdag.

Filmene ble spredt på åpne sosiale medier, og IS utnyttet algoritmene på Google og YouTube, fortalte Krona.

ENDRET STRATEGI: Den svenske terrorforskeren, Michael Krona, forklarte i retten onsdag at IS endret strategi fra åpne til krypterte plattformer etter kalifatets fall. Foto: Håkan Röjder / Malmö Universitet

– Klikket man på en video, ble man eksponert for tre til. Det er ingen tilfeldighet at den type propaganda fikk så stor spredning, sa forskeren.

Mot slutten av 2015 og i 2016 ble kommunikasjonen flyttet til krypterte plattformer, som Telegram.

– Siden kalifatet falt, har IS ekspandert på nettet og blitt mer avhengig av supportere. Supportere har kjent seg mer og mer viktige, sa Krona.

Nekter straffskyld

Tiltalte nektet straffskyld på alle punktene om terror da rettssaken startet i Oslo tingrett i går.

25-åringen forklarte at han oppdaget Telegram da han i 2018 dro til Bangladesh for å lage klær til en bedrift han skulle starte.

Der begynte han å chatte med andre og dele IS-produserte videoer.

– De er dyktige. Det var ikke seriøst ment, men de var spennende, som en actionfilm, sa tiltalte.

Etter å ha sett en video av den kontroversielle danske politikeren Rasmus Paludan som skjendet Koranen på det groveste, skrev tiltalte:

«Allah beordrer dere til å angripe» og «Ta alle dere kan»

– Jeg skrev alt det der. Jeg var sint. Det var en reaksjon på en provokasjon, sa tiltalte i retten tirsdag.