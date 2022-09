Førstegangstjeneste med krig i Europa: – Kjenner det i magen

På Skallestad i Færder pakker Kristian Hafell (19) bagen for å reise i førstegangstjeneste til Madla-leiren.

Seint i oktober 2021 var nøttlendingen på sesjon.

– Jeg tenkte at militæret ville bli en grei utfordring.

Siden da har krigens realitet kommet mye nærmere.

Sesjon før Ukraina-invasjonen

7554 av de cirka 11 000 som skal ut i førstegangstjeneste i år, var på sesjon før 24. februar 2022, datoen da Russland invaderte Ukraina.

Det viser tall fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

Kristian Hafells mor har blandede følelser.

– Jeg kjenner jo det i magen at det er noe annet å skulle reise til militæret når det ikke er så stor grad av fred rundt oss som vi er vant til at det skal være, sier Irene Hafell.

Den siste tiden har familien hatt mange samtaler om militæret. Hun velger å tenke på det positive.

MAGEFØLELSE: Irene Hafell kjenner det godt i magen at sønnen skal reise ut i Forsvaret når det er ufred i Europa. Foto: Randi Nørstebø / NRK

– Kristian er en type som vil takle utfordringene i militæret veldig godt, både fysisk og teoretisk. Jeg tenker det kan være en fin opplevelse for han.

Saumfarte Forsvarets nettsider

Et sted i Nord-Norge er Maren Wolden Alme allerede godt i gang med førstegangstjenesten som vakt- og sikringssoldat i Luftforsvaret. 20-åringen husker godt hva hun kjente på da krigen i Ukraina brøt ut, kort tid før hun selv skulle reise.

– Jeg var mye inne og så på hva som sto på Forsvarets sider. Det ble på en måte noe annet.

Hun visste godt hva militæret innebar, men det ble likevel et større alvor når krigen kom så nær.

Hun lurte på om førstegangstjenesten ville bli annerledes nå når det var krig i Europa, og innrømmer at hun helt i starten ble litt redd.

FIKK SVAR: Maren fikk svar på det hun lurte på når hun inn i førstegangstjenesten. Foto: Privat / Privat

Stort alvor og større motivasjon

Selv om hun godt visste det ikke var mulig, kom tanken på å trekke seg. Men hun fant raskt tilbake til motivasjonen hun hadde i bunn.

– Hvis alle skulle tenke slik, så blir det jo ikke noe bra forsvar i Norge.

Hjemme satt far med alvorlige tanker.

– Det var veldig blandede følelser over at Putin invaderte Ukraina rett før hun skulle ut. Og man kunne ikke unngå å tenke tanken på at det kunne bli alvor også for Norge, sier Ola Alme.

Vel inne i tjenesten er dattera veldig godt fornøyd.

– Jeg tror vi har godt av dette. Vi blir testa på mange plan, både sosialt, fysisk og psykisk. Vi får vennskap en ikke kan få ellers og lærer utrolig mye både om oss selv og om hvordan Norge funker, sier Maren Wolden Alme.

– Jobben er helt lik

Forsvaret merker at pårørende har mer behov for informasjon.

På grensa mot Russland tar kompanisjef i Jarfjordkompaniet Torstein Ryen Løver imot de unge som skal ha tjeneste nær Russland. Han opplever at soldatene er nysgjerrige.

– Jobben er helt lik og utføres på samme måte som før februar. Den største forskjellen er for de pårørende som sitter hjemme, som kanskje ikke vet så mye og lurer mye mer enn det deres sønner og døtre gjør.

– Vi har merket et mye større informasjonsbehov fra de der hjemme, sier kompanisjef Torstein Ryen Løver i Garnison Sør-Varanger. Foto: Jegerbataljonen GSV

Derfor oppfordrer han alle soldater til å snakke med sine og fortelle hvordan livet er, slik at de hjemme er informert.

– Hvis de har forståelse og viten, så er det med på å roe nervene og senke skuldrene.