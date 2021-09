Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Denne uka har den selverklærte vaksineaksjonisten Odd Erik Helgesen stått utenfor videregående skoler i Tønsberg for å dele ut flygeblader.

Der advares det mot feilinformasjon om koronavaksinen, som nå rulles ut for dem under 18 år.

– Jeg er ikke akkurat kjempebegeistret. Jeg håper at elevene søker kvalitetssikret informasjon før de tar en avgjørelse, sier konstituert kommuneoverlege i Tønsberg, Per Kristian Opheim, til NRK.

Vaksinemotstander Helgesen hevder blant annet at media i Norge ikke vil skrive om alle fagfolkene som sier at vaksinene er farlige. Og at helsemyndighetene lyver.

Helgesen legger ikke frem dokumentasjon som utdyper kritikken.

– Vi informerer ungdommen om en annen virkelighet. At de ikke trenger en genmanipulert vaksine som ikke er ferdig testet. Den kan gi alvorlig bivirkninger også.

Vaksinene som brukes i Norge er godkjente og Folkehelseinstituttet er klare på at koronavaksinene kan gi bivirkninger hos mange av de vaksinerte, men de er stort sett milde og kortvarige.

AKSJONERER: Odd Erik Helgesen har denne uken delt ut flyveblader i Tønsberg sentrum og på skoler. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Han møter NRK i Tønsberg sentrum, der han også står for å misjonere sitt budskap. Under intervjuet går en mann forbi og roper «tulling» til ham.

– Hører du det ofte fra folk?

– Noen mener ting, og det må man bare stå i. For vi vet at det finnes andre virkeligheter enn det media ellers har informert oss om, hevder Helgesen, som også har demonstrert utenfor Stortinget.

– Dårlig gjort

Elev på Færder videregående, Ira Opedal, forteller at det var en til to stykker i skolegården fredag morgen, der en hadde en T-skjorte der det sto «Vaksine hjelper ikke mot smitte».

– Vi trodde det var et politisk parti, men de delte ut til mange forskjellige folk. Jeg synes det var litt rart, egentlig, at de ikke tror vaksinen virker.

Hun leste flygebladet, men synes ikke noe om det.

– Hele verden går gjennom en pandemi, så skal de ødelegge den gode utviklingen vi har fått nå. Jeg synes det er dårlig gjort.

– Jeg skjønner at hvis man allerede er skeptisk, kan man bli enda mer skeptisk, sier Opedal på spørsmål om hun tror noen elever ble påvirket.

ELEV: Ira Opedal, ved Færder videregående skole i Tønsberg Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Elever takket nei til vaksinen

Helgesen ser ikke problemet med å dele ut dette til elevene selv om kommuneoverlegen mener det er problematisk å levere ut udokumenterte teorier på den måten.

– Vi har en bra brosjyre som forteller det på en litt annen måte enn kommuneoverlegen. Det er egentlig gledelig at de er bekymra. At vår aksjonsmåte kommer frem, er vi veldig fornøyd med, sier han.

Aksjonen utenfor Greveskogen videregående skole tidligere denne uken hadde trolig en viss effekt på elevene. Cirka 30 elever har i hvert fall ombestemt seg i siste liten.

– Vi kan ikke konkludere direkte, men vi så at det kom en liten endring i gruppen som allerede hadde bekreftet at de ville ta vaksinen. Noen flyttet seg til å ikke ønske vaksinen, forteller kommuneoverlege Per Kristian Opheim.

Han sier det dreier seg om rundt 2 prosent av populasjonen mellom 17–18 år i Tønsberg kommune. Derfor vil ikke det ødelegge for å bekjempe pandemien.

KOMMUNEOVERLEGE: Per Kristian Opheim. Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

Ble bedt om å gå

Verken elevrådslederen eller rektoren på Greveskogen videregående skole ønsket å uttale seg om saken.

Rektoren på Færder videregående skole bortviste aksjonisten fra skolen område.

– Alle som skal dele ut informasjon på skolens område, bør gjerne spørre om tillatelse først, sier rektor Even Storbråten til NRK.

– Hva synes du om budskapet?

– Jeg stoler på myndighetene og at de har gjort en grundigere jobb enn de som finner alternativ informasjon på nettet. Men alle må få lov til å mene hva de vil, vi lever i et fritt land, sier han.