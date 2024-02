Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En 36 år gammel kvinne er dømt for flere drapsforsøk på moren ved å ha maten hennes med rottegift.

Moren ble svært syk flere ganger og ble til slutt sendt til Rikshospitalet, hvor legene oppdaget rottegiften.

Datteren har hele tiden nektet for drapsforsøkene.

Kvinnen er undersøkt av psykiatere som konkluderte med at hun er tilregnelig.

Straffen er satt til fengsel i sju og et halvt år.

Telemark tingrett har ikke vært i tvil om at den 36 år gamle datteren har forsøkt å drepe moren sin. Ifølge dommen har hun hatt rottegift i maten hun har servert moren.

Sykehuset oppdaget rottegift

Moren ble syk flere ganger mens datteren bodde hjemme hos henne i 2020. Den siste gangen var moren så dårlig at det lokale sykehuset videresendte henne til Rikshospitalet.

Tilstanden var så alvorlig at familien ble tilkalt, men legene klarte å berge livet hennes.

Først da det ble påvist rottegift i kvinnens kropp, ble det slått alarm. Datteren ble kort tid etter pågrepet og siktet for å ha forsøkt å drepe moren.

Hun har hele tiden nektet for drapsforsøkene og gjør det fortsatt.

Ble muslim

36-åringen ble nysgjerrig på islam etter et samlivsbrudd for noen år siden. Det førte til at hun relativt raskt ble troende og praktiserende muslim.

Hun innledet et forhold til mann i Pakistan, som hun ikke fysisk har møtt. 36-åringen var og er fortsatt av den oppfatning at de to skulle gifte seg.

– Tiltalte har over noe tid hatt svært dårlig økonomi. Hun hadde betydelig gjeld. Retten legger til grunn at hun antok at hun ville fått balanse i egen økonomi dersom hun arvet moren. Tiltalte har i tillegg, blant annet på videoer til sin kjæreste i Pakistan, gitt uttrykk for en alvorlig frustrasjon og negativitet knyttet til morens reaksjon på at tiltalte var blitt muslim, skriver retten i sin dom.

Store doser

Retten støtter påtalemyndighetens teori om at datteren forgiftet morens mat med rottegift hun hadde bestilt på postordre fra utlandet.

– Bevisførselen har vist at tiltalte gav dette til sin mor ved flere anledninger og ved relativt store doser. Da hun flere ganger gav store doser av stoffene til sin mor regnet hun det som mest sannsynlig at moren ville dø. Hun hadde dermed forsett som omfattet dødsfølgen, står det i dommen.

Kvinnen ble før rettssaken undersøkt av psykiatere som konkluderte med at hun er frisk.

Likevel oppsto det tvil om kvinnens tilregnelighet midtveis i rettssaken, noe som utløste nye undersøkelser der konklusjonen ble den samme.