– Håpet har betydd alt for meg. Du må ha håp for å klare å få hjelp, sier Ståle Fagerlid.

Han drakk destruktivt i over 10 år før han fikk hjelp.

Traumer fra en vanskelig oppvekst prøvde han å dempe med alkohol. Han ble skilt, og senere uføretrygdet på grunn av ryggproblemer.

REDNINGEN: Ståle Fagerlid følte han knakk koden da han gikk på en smell under behandlingen, og skjønte at de som jobbet på rusklinikken, faktisk brydde seg om han. – Det ble redningen, sier han. Foto: VIGDIS HELLA / NRK

Livet var i ferd med å rakne.

Han husker psykologen pekte mot den store vindusruta og sa:

«Om hele den er malt svart, og lyset som kommer inn bare er et knappenålshode stort, er det muligheten du må gripe.»

– Håpet har vært en kjempestor del av prosessen jeg har vært gjennom, for å få hjelp til mine utfordringer, forteller Fagerlid.

– Jeg hadde et håp om å få et bedre liv og å komme ut av rushelvete jeg var i, og få tilbake familien, barn og barnebarn. Det var viktig for å klare å komme ut av det, sier han.

Forsket på håp

Knut Tore Sælør ved Universitetet i Sør-Øst Norge har tidligere skrevet doktorgrad om viktigheten av håp med utgangspunkt i kommunale psykisk helse- og rustjenester.

Håpet hjelper folk til å se løsninger, viser han til.

– Uten håp går det dårligere, rett og slett. Du lykkes med mindre. Når du opplever motgang, er det lurt å tro at noe kan gå bedre, sier Sælør.

VIKTIG MED HÅP: – Håpet vekkes gjerne når det er motgang og man trenger det mest, sier Knut Tore Sælør, førsteamanuensis ved Universitetet i Sør-Øst Norge. Han skrevet doktorgrad om håp. Foto: METTE TØIEN

Til doktorgraden snakket han med ni personer som hadde opplevd å ha samtidige rus- og psykiske helseproblemer.

For dem var det alltid et håp, selv om det kanskje ikke så sånn ut.

– Sett utenfra kunne det sett veldig håpløst ut, men det er gjerne da håpet vekkes; når det er motgang og man trenger det mest, forteller han.

I en ny studie om håp, ble 400 pasienter spurt om hva som ga dem håp.

Pasientene hadde mange forskjellige lidelser, fra beinbrudd til kreft.

De svarte at de fant håp i familie og venner.

Studien, som først ble omtalt av forskning.no, er gjort av VID vitenskapelige høyskole og Høgskolen på Vestlandet.

Drømte ikke om millioner

Personene som ble intervjuet i doktorgradsstudien, håpte verken på et liv med masse penger eller flotte jobber.

De ønsket seg et helt vanlig liv.

– Det ble veldig tydelig. Folk snakket om A4-livet. Det burde være oppnåelig for alle, sier Sælør.

Flere hadde opplevd bostedsløshet. Å få et hjem som et fast holdepunkt, var derfor viktig.

Men det holder ikke bare med håp, understreker Sælør.

– Håp kan fungere som en slags livsløgn eller falsk trygghet. Jeg har ikke særlig tro på at man kan lene seg tilbake og vente på at det ordner seg. Man må håpe og handle, sier han.

Viktig håp for ansatte

Ikke minst var håpet helt avgjørende for ansatte som jobbet med disse personene.

I doktorgraden ble åtte kommunalt ansatte i hjelpeapparatet intervjuet om dette.

– Jeg ble overrasket over hvor mye de snakket om sitt eget håp og hvor sentralt det var for å bidra til håp for andre. De beskrev det som helt avgjørende, forteller Sælør.

Han har tidligere jobbet som sykepleier og erfart at hjelpeapparatet ikke bare har bidratt til å gi folk håp.

Personer som opplever både rus- og psykiske helseproblemer, har ofte blitt kasteballer mellom tjenestene, selv om problemene ofte henger sammen, mener han.

– Hvis man strever og sliter, kan dette bidra til å ta fra folk håpet, iallfall gjøre det vanskeligere, sier han.

Sår frø

For snart to år siden ble Ståle lagt inn på rusklinikken Blå Kors Borgestadklinikken der han fikk behandling for rus og traumer.

Men mot slutten av behandlingen gikk han på en smell da søsteren hans plutselig døde. Fagerlid fikk permisjon for å være sammen med familien i sorgen, men ble sittende alene hjemme.

Det førte til at han sprakk.

Vendepunktet var da ansatte ved rusklinikken hentet han. Først da forsto han at de virkelig brydde seg om at han skulle få det bedre.

VIL HJELPE: – Jeg snakker med folk for å så noen frø og finne håpet tilbake igjen, sier Ståle Fagerlid som jobber som frivillig i A-Larm. Foto: VIGDIS HELLA / NRK

– Det ble redningen. Da begynte jeg å åpne meg, forteller han.

Nå jobber han som frivillig i A-Larm og hjelper andre rusmisbrukere.

– Jeg snakker med folk for å så noen frø og finne håpet tilbake igjen, sier Ståle.

– For de som har mistet alt, er det lille håpet det eneste de har. Når de mister det, har de mistet alt. Da har de gitt opp, sier han.