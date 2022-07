– Jeg tror at folk er blitt klar over at i de områdene hun befinner seg, må folk som har lave båter eller båter hun kan klatre opp i, prøve å flytte dem.

Det sa forsker ved Havforskningsinstituttet, Kathrine Ryeng, under mandagens sending av Dagsnytt 18.

Hun og tidligere naturoppsynsmann Per Espen Fjeld diskuterte innlegget hans om at den mye omtalte hvalrossen må skytes.

Per Espen Fjeld og Kathrine Ryeng under debatten i Dagsnytt 18. Foto: NRK

Fjeld sier han ikke skjønner noe av utspillet fra Ryeng, som han tolker som et faglig råd fra en ekspert.

– Det er oppsiktsvekkende at Havforskningsinstituttet sier det. Jeg rister på hodet, sier Fjeld til NRK.

– Som å tro på julenissen

Han får støtte fra Oslofjordens største båtforening, på Vallø utenfor Tønsberg.

Freya kunne relativt lett tatt seg om bord i mange av de 1270 båtene i havna. Daglig leder i foreningen, Harald Nordnes, sier det hadde blitt kaos om mange av båtene skulle flyttes samtidig.

– Det er som å tro på julenissen, altså. Det er utopi, sier han om flytteforslaget.

Nordnes håper de slipper å få besøk av hvalrossen.

– Vi har jo snakket om det her, og håper at den ikke kommer hit. Hvis man skulle unngått det helt, måtte man ha stengt hele innløpet til havna. Det går ikke, sier han.

I Vallø båthavn er det mer enn 1000 båter. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Vurderer flytting

På spørsmål om det i hele tatt er mulig å flytte hundrevis, kanskje tusenvis av båter, svarer Ryeng i Havforskningsinstituttet slik:

– Men jeg vil si at avliving må gå på human helse, altså om det er fare for liv og helse hos folk. Det er viktig og det har vært vurdert veldig nøye.

Ryeng får støtte fra Fiskeridirektoratet.

– Vi forstår at det er leit å få skader på båtene sine og det er beklagelig. Men et tiltak kan være å flytte båtene sine, eller andre ting som kan forhindre at hun kommer seg om bord, sier kommunikasjonssjef i Fiskeridirektoratet Nadia Jdaini til NRK tirsdag.

Hvalrosser er ville, fredede og rødlistede dyr.

Ifølge Jdaini i Fiskeridirektoratet er det helt uaktuelt med avliving, men de vurderer fortløpende om hvalrossen skal flyttes.

Freya flyttes foreløpig ikke. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Få meldte skader

Freya har de siste ukene vært mange steder langs kysten, primært i Oslofjorden. Mange av båtene har fått skader.

Forsikringsselskaper NRK har kontaktet forteller at de foreløpig har fått inn få skademeldinger.

If sier de har registrert to båtskader knyttet til Freya-besøk.

– Jeg har dessverre ikke oversikt over hva skadene utgjør i kroner og øre, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz.

Fremtind har registrert én båtskade, mens Gjensidige sier de har registrert få skader etter hvalrossen. De har derimot fått mange henvendelser fra folk som vil sjekke om forsikringen dekker potensielle Freya-skader.

– De fleste båteiere har kaskoforsikring og da får du dekket skadene, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.