– De avdøde var mor og datter, forteller politistasjonssjef Øystein Skottmyr til NRK mandag.

Politiet vil ikke kommentere hva slags sykdom det kan være snakk om.

Saken etterforskes fortsatt og Skottmyr sier at de venter på den endelige obduksjonsrapporten.

Boligen der kvinnene ble funnet ligger på Levangsheia i Kragerø kommune.

Ble funnet i bolig

De to kvinnene, som er i 20- og 60-årene, ble funnet døde i en bolig den 26. desember.

Nødetatene rykket ut til boligen etter at det kom en bekymringsmelding fra en person som ikke hadde klart å komme i kontakt med den ene kvinnen.

Politiet uttalte tidlig at det ikke var mistanke om at kvinnene var utsatt for noe straffbart. Dødsfallene har blitt etterforsket som mistenkelige.

Kragerø-ordfører Grunde Wegar Knudsen (Sp) har omtalt hendelsen som dypt tragisk.

– Jeg føler med alle de pårørende. Dette er selvfølgelig en ekstra belastning ute på Levangsheia, der alle kjenner alle, sa ordføreren etter at nyheten om dødsfallene ble kjent.