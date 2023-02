Alternative løsninger har blitt sett på for at ansatte på Haga skole i Holmestrand skal få dra på seminar. Skolen skal slå seg sammen med Sande ungdomsskole til høsten.

Derfor ønsker ledelsen på de to skolene at de ansatte skal reise bort to dager for å skape en felles kultur.

Flertallet ønsket ikke løsningen

Foreldrene på Haga skole ble spurt om å overta disse dagene. Men nå har 63 prosent av foreldrene på Haga skole svart FAU at de er imot denne løsningen, skriver Sande avis.

– Jeg er ikke overrasket over utfallet. Det er mye som skal klaffe for at så mange skal kunne ta seg fri, sier leder Anita Leifsen-Christoffersen i FAU på Haga skole i Holmestrand kommune.

Er du positiv til at foreldre kan ta over skolen i korte perioder? Ja Nei Vis resultat

Ubesvarte spørsmål

Bare 27 av foreldre kunne stille en eller begge dager, forteller hun.

Hun sier det er behov for over 100 foreldre for å ta seg av barna i skoletiden og skolefritidsordning disse to dagene.

– En hel del spørsmål sto ubesvart og gjorde foreldrene usikre. Det var også flere som ikke kunne ta seg fri fra egne jobber sier Leifsen-Christoffersen.

Hun sier foreldrene lurte på om barna var trygge og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres blant annet.

Diskusjon

I kommentarfeltet til NRK på Facebook har meningene vært delte:

«Skoler som foreslår dette må også tenke personvern og taushetsplikten», skrev en.

«Dette har vi gjort på vår skole, og det var helt uproblematisk! Opplegget er enkelt og greit. Lærerne hadde laga ferdig opplegg for hver time/fag. Quiz, formingsaktiviteter o.l. Hyggelige aktiviteter som passet til hvert enkelt fag», skrev en annen.

Beklager

Rektor Terje Larsen på Sande ungdomsskole sier foreldrestyrt skole ikke blir noe av siden flertallet av foreldrene på Haga skole har sagt nei.

Selv har han gode erfaringer fra en annen skole der de har hatt foreldrestyrt skole. Han beklager hvis de foresatte på Haga skole ikke har fått god nok informasjon om opplegget.

– Men vi har prøvd å legge opp til å gi informasjon på et møte og ved å sende ut informasjonsskriv.

Terje Larsen er rektor på Sande ungdomsskole. Han blir også rektor på den nye sammenslåtte skolen. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Stort engasjement

Han har merket stort engasjement på Facebook når media har skrevet om denne saken. Også FAU-lederen har sett at folk har meninger i denne saken.

– Engasjementet har vært veldig saklig, sier Leifsen-Christoffersen.

Hun har snakket med foreldre som har vært positive og bekymret.

Kommuneledelsen har sagt ja

Kommunalsjef Inga Marie Klæboe Faleide i Holmestrand kommune sier tanken var at elevene skulle ha et alternativ opplegg som var pedagogisk forsvarlig disse to dagene.

Hun sier det aldri var meningen at foreldre skulle gå inn som lærere. Taushetsplikt og politiattest var også tenkt på.

Nå legger de opp til at ansatte i kommunens administrasjon er sammen med barna. Dermed kan de ansatte reise bort en ettermiddag og ha en seminardag dagen etter.

– Både kommunedirektøren, kommunalsjefer og rådgivere innen skole er villige til å stille opp. Så vil vi spørre om andre skoler har vikarer vi kan bruke den dagen, sier Faleide.

Må være pedagogisk forsvarlig

Opplegget er ikke helt bestemt ennå. Men Faleide ser for seg at elevene får besøk av «Den kulturelle skolesekken» den dagen.

– Vi må vite at vi kan ha det pedagogisk forsvarlig og at det er en god rigg rundt barn og unge. Da kan vi gå for det.