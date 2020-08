Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smittetallene for korona er på vei oppover igjen. Med høsten kommer også vanlig forkjølelse og andre sykdommer. Men når må barna holdes hjemme fra barnehagen?

– Det er veldig vanskelig. Det gir også ansatte uttrykk for, sier Gunhild Ekornrød Sæterstøl, styrer i Harmonien barnehage i Skien.

Foreldrene er også ofte rådville.

– Vi får retningslinjer fra barnehagen på hvordan vi skal behandle det, men det kan være vanskelig, sier foreldrerepresentant i Harmonien barnehagen, Espen Fostvedt.

Greit med rennende nese

Ifølge FHI er det greit å sende barn med rennende nese i barnehagen. Men barn under 10 år med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, bør holdes hjemme.

Ved feber og hoste skal barn straks testes for covid-19. Med milde symptomer uten feber og hoste kan man se an symptomer i to dager før de eventuelt må ta en test.

Ved negativ test bør barna holdes hjemme til de har god allmenntilstand, men behøver ikke være symptomfrie før de går i barnehagen.

Bør testes

Barnehagestyreren mener barn med luftveissymptomer bør bli testet før de kommer tilbake i barnehagen.

– Hvis ikke vet vi ikke om de er syke av covid-19. Da er det bedre å være på den sikre siden, sier Sæterstøl.

Styrer i Vestsiden barnehage i Porsgrunn, Anne Omnes, mener retningslinjene er klare.

Hun forstår at foreldre får noen dilemmaer fordi de skal på jobb og har et begrenset antall omsorgsdager for syke barn.

– Smittevern må stå øverst. Foreldrene er like opptatt av dette som vi er, sier hun.

Får ny kvote

Kvotene med omsorgsdager ble nullstilt for alle foreldre rett før sommeren. Foreldre har en full helårskvote til disposisjon fra 1. juli til 31. desember, altså 10 dager per forelder.

– Dette gjorde vi nettopp fordi vi ser at smittesituasjonen fremover er utfordrende, og fordi det da er fornuftig å ta høyde for at behovet for fravær vil kunne være høyere enn i et normalår, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen følger med på situasjonen og vurderer behovet for tiltak fortløpende.

Mer ute

Smitteverntiltakene fører til at barn fortsatt må være mye ute framover.

Professor i barnehagevitenskap ved Universitetet i Stavanger, Thomas Moser, er ikke bekymret for at det fører til en dårligere barnehagehverdag.

IKKE BEKYMRET: Professor Thomas Moser er ikke bekymret for at smitteverntiltakene går utover en meningsfylt barnehagehverdag for barna. Foto: Helena Rønning / NRK

– Barna i Norge er vant med å være ute. Men spesielt for de minste barna er det ikke hensiktsmessig hvis de bare skal være ute. Da er det på sin plass å finne andre løsninger, slik mange barnehager har gjort med rulleringsordninger eller kortere åpningstider.

– I gjennomsnitt er barnehageansatte utrolig opptatte av barnas velferd og helse. De vil ikke gått med på hva som helst for å få det til, sier han.